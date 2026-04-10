MAMBO requiere “intervención tempestiva e inminente” en medio de denuncias por condiciones laborales

La situación del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) vuelve al centro del debate público tras las denuncias sobre condiciones laborales y el estado de su infraestructura. En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Eugenio Viola, director artístico saliente de la institución, se refirió al pronunciamiento de la junta directiva luego de la salida de Marta Ortiz y al manejo de las alertas internas.

Viola aseguró que la comunicación oficial le resultó insuficiente: “no tengo ninguna información adicional más de lo que está escrito en esta carta, que es una carta bastante genérica de despedida”. Además, cuestionó la reacción de la junta frente a las denuncias presentadas desde septiembre de 2025, cuando, según explicó, expuso casos concretos sobre el deterioro de las condiciones laborales en distintos departamentos.

“Había puesto este problema enfrente a la Junta desde el final de septiembre… poniendo nombres y apellidos de personas que habían denunciado”, afirmó. Sin embargo, señaló que las personas mencionadas “nunca fueron escuchadas”, y que solo una de ellas fue atendida recientemente, cuando ya no hacía parte del museo.



Condiciones laborales en el MAMBO

Sobre el contenido de las denuncias, Viola precisó que se trataba de “una serie de comportamientos y de actitudes que lamentaban un deterioramiento de las condiciones laborales al interior del museo”. Indicó que estas situaciones fueron reportadas por al menos 19 personas que salieron de la institución en 2025.

El directivo subrayó que, en su rol, debía velar por el bienestar del equipo: “me lo habían reportado a mí como director artístico… yo tenía siempre que mirar también el bienestar de las personas”.



Infraestructura y conservación de obras

Otro de los puntos críticos abordados fue el estado de los depósitos del museo. Viola confirmó la existencia de necesidades de intervención: “los departamentos del museo habían señalado desde mucho tiempo la necesidad de hacer una serie de interventos… que nunca se hicieron básicamente desde 2 años”.



El MAMBO alberga más de 5.000 obras, almacenadas en diferentes espacios dentro de la estructura. Aunque reconoció la urgencia de acciones, matizó la gravedad: “no es tan grave, pero necesita una intervención tempestiva e inminente”.

Asimismo, defendió el trabajo del equipo técnico: “tengo que aclarar la absoluta profesionalidad… del departamento de conservación y registro… no tiene ninguna responsabilidad en eso”.



Recursos y gestión institucional

En cuanto a la consecución de recursos, Viola evitó hacer señalamientos directos, pero dejó abierta la evaluación pública: “todos los resultados… están bajo las luces, en los ojos de todos, y todo el mundo puede tranquilamente hacerse una idea al respecto”.

Finalmente, expresó su expectativa sobre el futuro del museo: “auguro que el Mambo se revitalice… las instituciones tienen que seguir más allá de las personas”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: