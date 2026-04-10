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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / MAMBO requiere “intervención tempestiva e inminente” en medio de denuncias por condiciones laborales

MAMBO requiere “intervención tempestiva e inminente” en medio de denuncias por condiciones laborales

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Eugenio Viola, director artístico saliente de la institución, se refirió al pronunciamiento de la junta directiva luego de la salida de Marta Ortiz y al manejo de las alertas internas.

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