Marchas hoy en Bogotá por Día del Trabajo: vías bloqueadas y manifestaciones

Bogotá vive una jornada de marchas hoy con fuertes bloqueos y alteraciones en la movilidad debido a las marchas del 1 de mayo. Miles de manifestantes avanzan desde puntos como el parque Nacional y la calle 26 hacia la Plaza de Bolívar, lo que ha obligado al cierre de varias estaciones de TransMilenio y al desvío de rutas por las principales vías del centro y el norte de la ciudad.