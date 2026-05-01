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Marchas hoy en Bogotá por Día del Trabajo: vías bloqueadas y manifestaciones

Siga el minuto a minuto de las marchas hoy en Bogotá, y las afectaciones a la movilidad y TransMilenio.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Marchas hoy viernes 1 de mayo en Bogotá Día del Trabajo
Marchas hoy viernes 1 de mayo en Bogotá Día del Trabajo
Foto: Bogotá Tránsito

Bogotá vive una jornada de marchas hoy con fuertes bloqueos y alteraciones en la movilidad debido a las marchas del 1 de mayo. Miles de manifestantes avanzan desde puntos como el parque Nacional y la calle 26 hacia la Plaza de Bolívar, lo que ha obligado al cierre de varias estaciones de TransMilenio y al desvío de rutas por las principales vías del centro y el norte de la ciudad.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 1 de may, 2026
REFRESCAR
  • 01:42 p. m.
    Afectaciones a TransMilenio con corte a la 1:30 de la tarde

    TransMilenio informó a todos sus usuarios que las troncales y portales:

    • Carrera 10: Flota sin paso entre las calles 26 y sexta. Desvíos activos. Estaciones Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino cerradas.
    • Portal 20 de Julio: Cierra temporalmente hasta la estación San Bernardo.
    • Eje Ambiental: Cerrado. El servicio JF23 retorna en el sector de La Mariposa. Estación Museo del Oro cierra temporalmente . La estación Aguas solo se habilita para el paso de usuarios hacia la estación Universidades.
    • Calle 26: Los servicios retoman sus trazados habituales.
  • 01:40 p. m.
    Bloqueos activos sobre la 1:00 de la tarde en Bogotá

    Corte 12:56 p. m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

    • 19 con Carrera 8, avanzan
    • 10 con calle 6, avanzan Sur-Norte
    • Carrera 10 con Av. Primero de Mayo, bloqueo intermitente
    • Carrera 111 con calle 159A, bloqueo intermitente

    Grupo Guía y Agentes Civiles gestiona el tráfico en los diferentes puntos.

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