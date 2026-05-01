Marchas hoy en Bogotá por Día del Trabajo: vías bloqueadas y manifestaciones

Afectaciones a TransMilenio con corte a la 1:30 de la tarde
TransMilenio informó a todos sus usuarios que las troncales y portales:
- Carrera 10: Flota sin paso entre las calles 26 y sexta. Desvíos activos. Estaciones Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino cerradas.
- Portal 20 de Julio: Cierra temporalmente hasta la estación San Bernardo.
- Eje Ambiental: Cerrado. El servicio JF23 retorna en el sector de La Mariposa. Estación Museo del Oro cierra temporalmente . La estación Aguas solo se habilita para el paso de usuarios hacia la estación Universidades.
- Calle 26: Los servicios retoman sus trazados habituales.