Movilidad en la carrera 30, Bogotá, hoy: TransMilenio habilita estaciones en la NQS

La movilidad en la carrera 30 retornó a la normalidad la tarde de este lunes 20 de abril, luego de que las manifestaciones que afectaron el tránsito en ambos sentidos de la troncal NQS se disiparan. Tras varias horas de cierres viales y afectaciones al sistema de transporte masivo, las autoridades confirmaron el restablecimiento total del flujo vehicular sobre este corredor estratégico de la capital.



Estado actual de la movilidad en la carrera 30

La jornada de protestas inició en las primeras horas de la tarde, obligando a las unidades de tránsito a implementar cierres preventivos a la altura de la calle 26 y la avenida Américas. Sin embargo, hacia las 3:40 p. m., los manifestantes se retiraron de la vía principal para retornar a la plazoleta del Concejo de Bogotá.

A pesar de la reapertura, agentes de tránsito permanecen en el perímetro monitoreando el comportamiento de la movilidad para evitar nuevos traumatismos. El reporte oficial indica que la circulación fluye actualmente sin contratiempos, aunque se recomienda a los conductores mantener la precaución habitual tras el represamiento vehicular previo.



Reapertura de estaciones de TransMilenio y rutas zonales

El sistema TransMilenio fue uno de los sectores más impactados por los bloqueos, registrando una afectación preliminar de 82.851 usuarios. Durante la contingencia, ocho estaciones de la troncal NQS debieron suspender su servicio por falta de condiciones de seguridad.

Con el despeje de la vía a la altura de la calle 34, el sistema confirmó la reapertura de los siguientes puntos:



7 de Agosto y Movistar Arena.

El Campín - UAN y Universidad Nacional.

CAD y Av. El Dorado.

Paloquemao y Ricaurte (costado NQS).

Asimismo, los servicios troncales BK16 y GK43 retomaron sus recorridos habituales.



Rutas del SITP retoman recorridos habituales en la NQS

En cuanto al componente zonal, la empresa anunció la cancelación de los desvíos que operaban para 12 rutas TransMiZonal, entre ellas la 599, T26, T163, T11 y SE14. Con la normalización de la operación, los buses retomaron sus paraderos originales sobre la carrera 30. Las autoridades de transporte enfatizaron que la seguridad operativa se mantendrá bajo vigilancia constante para garantizar el retorno seguro de los ciudadanos a sus hogares.