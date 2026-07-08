Nueva guía busca impulsar la accesibilidad en bares, restaurantes y espacios de vida nocturna

Con el propósito de promover una vida nocturna más incluyente para las personas con movilidad reducida, la fundación colombiana Wings for Wheels presentó una guía gratuita que busca orientar a bares, restaurantes, festivales y otros establecimientos de entretenimiento sobre cómo implementar medidas de accesibilidad de manera práctica y progresiva.

La iniciativa, denominada Kit de Accesibilidad de Wings for Wheels, reúne una serie de recomendaciones técnicas y operativas para que estos espacios reduzcan las barreras físicas y culturales que aún limitan la participación de miles de personas con discapacidad en actividades recreativas y de esparcimiento.

El lanzamiento oficial del documento se realizará el próximo 3 de julio de 2026 en Kinder, uno de los principales escenarios de vida nocturna de Bogotá, que además será el primer establecimiento en poner en marcha un plan piloto basado en las recomendaciones de la guía.

El material fue desarrollado tras varios meses de investigación en la capital del país. Durante ese proceso, el equipo de Wings for Wheels realizó recorridos por diferentes establecimientos, sostuvo conversaciones con personas con movilidad reducida, trabajadores del sector gastronómico y de entretenimiento, urbanistas y expertos en accesibilidad, con el fin de identificar las principales dificultades que enfrentan quienes desean disfrutar de estos espacios.



Entre los contenidos del kit se incluyen orientaciones para mejorar el diseño de accesos, zonas de circulación y baños, además de protocolos de atención al público con un enfoque respetuoso e incluyente. También incorpora estrategias de comunicación para contribuir a cambiar la percepción sobre la discapacidad, junto con listas de verificación y herramientas que facilitan la implementación de las medidas en cada establecimiento.

Juan Roa, fundador de Wings for Wheels, aseguró que esta propuesta busca abrir una discusión más amplia sobre la necesidad de construir una vida nocturna verdaderamente accesible en Bogotá.

"La accesibilidad no es un favor, sino un derecho. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que bares, restaurantes y otros espacios reciban a una comunidad que históricamente ha sido excluida. Nuestra meta inicial es que más establecimientos adopten acciones concretas, pero a largo plazo esperamos que esta guía se convierta en un referente para futuras construcciones y remodelaciones, no solo en Colombia, sino también en otras ciudades del mundo", señaló.

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La fundación destacó que el documento es de acceso gratuito y fue diseñado para que cualquier establecimiento pueda adaptarlo según sus necesidades y capacidades, facilitando la implementación gradual de mejoras.

El proyecto recibió un importante respaldo internacional luego de ser seleccionado en 2024 como ganador del Save the Night Fund, una iniciativa impulsada por Jägermeister que financia proyectos enfocados en hacer de la vida nocturna un entorno más seguro, sostenible e inclusivo.

Desde la organización que lidera este programa resaltaron que la inclusión debe convertirse en un elemento esencial dentro de la oferta de entretenimiento.

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"La vida nocturna debe ser un espacio donde todas las personas puedan participar plenamente y con seguridad. Eliminar las barreras históricas es un paso fundamental para lograrlo. Nos enorgullece apoyar una iniciativa que ofrece herramientas concretas para que los establecimientos avancen hacia una mayor accesibilidad, porque una ciudad más incluyente beneficia a toda la sociedad", afirmó Olivia O'Leary, gerente global de Alianzas de Mast-Jägermeister.

El evento de presentación reunirá a representantes del sector de bares y restaurantes, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, académicos y gestores culturales. Con ello se espera demostrar que transformar estos espacios es una meta alcanzable y que la accesibilidad puede convertirse en un estándar dentro de la industria del entretenimiento nocturno.