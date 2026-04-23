Colombia activa “vacunatón nocturna” para ampliar protección en todo el país

En respuesta a la circulación de sarampión en la región y a brotes locales de otras enfermedades, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció la puesta en marcha de la 2ª Jornada Nacional de Vacunación y una "Vacunatón Nocturna".

Esta iniciativa busca fortalecer la inmunización en todo el país y salvar vidas frente al incremento previsto de enfermedades respiratorias y otros riesgos epidemiológicos.

La estrategia se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo, integrándose a la 24ª Semana de Vacunación de las Américas.

El evento central tendrá lugar el 25 de abril en Soacha, Cundinamarca, aunque se activarán actividades simultáneas en todos los municipios del territorio nacional con el objetivo de proteger a más de 140.000 ciudadanos.



Como parte de los esfuerzos por ampliar el acceso, el 30 de abril se realizará el "Gran Vacunatón Nocturno", en el que los puntos de atención extenderán sus servicios entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

Desde el Gobierno se enfatiza que estas acciones son críticas para la seguridad sanitaria del país.

Según el documento oficial, “la vacunación se constituye como un pilar fundamental del Plan Nacional de Eliminación y Sostenimiento de la Eliminación de Enfermedades Transmisibles (PNEET)”, enfocado en interrumpir la transmisión de enfermedades y mantener la certificación de eliminación del sarampión en Colombia.

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El programa dispone de 24 vacunas y 4 inmunoglobulinas que ofrecen protección contra más de 30 enfermedades.

Durante esta jornada, se priorizará a:

Niños menores de 6 años (incluyendo triple viral e influenza 2026.

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Niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años para dosis única de VPH.

Gestantes, adultos mayores y talento humano en salud.

Población en riesgo de fiebre amarilla y viajeros internacionales.

El Ministerio recordó que existen más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en todo el país, donde el servicio se presta de forma gratuita y sin importar la nacionalidad, afiliación o estatus migratorio de la persona.

Adicionalmente, equipos extramurales recorrerán los territorios para llegar a las comunidades más alejadas.

