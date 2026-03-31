Nueva modalidad de robo de carros tiene azotados a conductores en Bogotá: hurto quedó grabado

Un nuevo caso de robo de carros bajo la modalidad de asalto en semáforo quedó al descubierto en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El hecho ocurrió en la avenida Esperanza abajo de la avenida Ciudad de Cali, cuando un conductor fue interceptado por hombres armados mientras esperaba el cambio de luz para ingresar a su conjunto residencial.

Según el relato de la víctima, el ataque se registró hacia la medianoche, cuando se detuvo ante el semáforo en rojo. En ese momento, una camioneta se aproximó y de ella descendieron cuatro hombres armados, quienes lo intimidaron, lo obligaron a bajar del vehículo y le quitaron sus pertenencias.

#OjodelaNoche | Una nueva modalidad de robo de carros se está presentando en Bogotá. Los delincuentes realizan cierres mientras los conductores esperan en los semáforos y aprovechan para cometer el hurto. Le contamos.



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“El semáforo se puso en rojo (…) de un momento a otro se me acercó una camioneta (…) se bajaron cuatro hombres, todos con armas, me bajaron del vehículo, me pidieron las llaves, se llevaron el celular y la billetera”, relató el afectado.

El automotor robado es un Mercedes-Benz gris plata, identificado con placas HSO 110 y con un portabicicletas en la parte trasera. De acuerdo con la víctima, el hurto se cometió en aproximadamente un minuto y medio, sin que hubiera posibilidad de reacción.



El conductor también aseguró que, durante el asalto, los delincuentes lo amenazaron para que no denunciara el hecho. Tras cometer el robo, los responsables huyeron por la Avenida de la Esperanza en dirección al oriente.

"También empezaron como a amedrentar ahí con el arma que me fuera para un lado. Y a lo último me dijeron mucho que no pusiera el denuncio. Eso fue como a las 12 de la noche. Y nada, los manes cogieron por la Esperanza al oriente a toda mecha, y pues no, no hubo como tiempo de reaccionar ni hacer algo distinto", relató.

Este caso se suma a otros hechos similares reportados recientemente en la ciudad. De acuerdo con denuncias conocidas, en el último mes se han registrado al menos seis robos con características parecidas, en los que conductores son abordados mientras permanecen detenidos en semáforos.

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Uno de los casos ocurrió en la localidad de Engativá, donde delincuentes utilizaron el mismo método para despojar a otro conductor de su vehículo, de color rojo, también mediante intimidación con armas de fuego.

Entretanto, las autoridades tienen conocimiento de estos hechos y avanzan en las investigaciones para identificar a las bandas responsables.

Escuche el reporte del Ojo de la noche en el audio adjunto: