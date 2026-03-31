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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nueva modalidad de robo de carros tiene azotados a conductores en Bogotá: hurto quedó grabado

Nueva modalidad de robo de carros tiene azotados a conductores en Bogotá: hurto quedó grabado

De acuerdo con el Ojo de la noche, en el último mes se han registrado al menos seis robos con características parecidas.

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