Ruido excesivo en TransMilenio afecta su salud: estudio dice que hay más estrés y cefalea

Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán reveló el nivel de ruido excesivo al que están expuestos los usuarios de TransMilenio . De acuerdo con la investigación, que tiene como nombre ‘Ruido ambiental en TransMilenio: evaluación y propuestas para la mitigación del riesgo’, estos focos ponen en riesgo la salud de los pasajeros que transitan por el sistema.

Actualmente, son unos cuatro millones de personas las que se movilizan de manera diaria en cerca de 10.600 buses (entre ellos zonales, alimentadores y troncales). Bajo este panorama, los investigadores se encontraron con un problema que muchas veces pasa desapercibido en la cotidianidad: la contaminación sonora del sistema.

Desde la Universidad Manuela Beltrán se dedicaron a medir los niveles de ruido en 38 estaciones de TransMilenio, que fueron seleccionadas de acuerdo con su ubicación, afluencia de pasajeros y tráfico de vehículos. Cada una de las muestras se realizó con un sonómetro, tuvo una duración de 15 minutos y se dedicó a establecer los niveles de ruido mínimos, promedio y máximos.

La institución educativa aseguró que la recolección de los datos se hizo bajo tres horarios específicos: de 6:00 a.m. a 9:00 a.m, de 5:00 p.m a 8:00 p.m (ambos considerados como períodos de alto tráfico) y de 10:00 a.m a 4:00 p.m (considerado como hora valle).



¿Qué encontraron?

Los resultados de la investigación dieron cuenta que los niveles de ruido en las estaciones de TransMilenio fluctúan entre los 67 decibeles (dB) y los 85 dB. Lo anterior, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, evidencia que hay una exposición constante a los niveles elevados, que son normalmente los 70 dB.

Niveles de ruido en Transmilenio Foto: suministrada

El estudio reveló que las estaciones de Hortua, Comuneros, Campín y Museo Nacional son las más propensas a contar con un promedio y un pico máximo de 93 dB. Por su parte, La Sevillana, Portal Américas, San Mateo y Ricaurte mostraron niveles cercanos a los 90 dB, lo que representaría un riesgo evidente para la salud.

A la par, las estaciones de Banderas, San Diego y Pepe Sierra mostraron un nivel constante entre los registros mínimos, promedios y constantes; mientras que Calle 19, Nariño y Perdomo son variables en la cantidad de ruido registrada, dependiendo el flujo de pasajeros y la actividad alrededor. Por último, Las Nieves y Héroes fueron los lugares del sistema que presentaron los menores registros, llegando incluso a los 25 dB.

¿Qué ocasiona el ruido excesivo de TransMilenio?

En medio de ese cuestionamiento, más de 1.000 usuarios de TransMilenio respondieron, lo que, según su perspectiva, es la principal razón de la contaminación auditiva. Un 68 % asegura que el ruido corresponde a los vendedores informales, un 60 % dice que también es por los celulares de otras personas, mientras que un 40 % del total manifiesta que es por el ruido de la apertura y el cierre de las puertas.

“Los efectos negativos del ruido en la salud fueron evidentes en los resultados, los cuales revelan que el 43.15 % de los encuestados presenta estrés y el 22.9 % cefalea posterior al uso del transporte, siendo los síntomas con mayor representación (...). La relación entre el estrés y la cefalea es notable, lo que indica que el experimentado en los viajes podría ser desencadenante de otros efectos en la integridad de los usuarios del sistema”, asegura el reporte de la Universidad Manuela Beltrán.

Por lo recién mencionado, los investigadores concluyeron que los excesos en el ruido del sistema no solo causan un problema ambiental, sino que impacta de manera negativa en la salud de los usuarios.

“La optimización del servicio y las campañas de sensibilización son fundamentales para cambiar las actitudes hacia el ruido en el transporte público. Este enfoque integral, que combina estrategias de infraestructura y educación, puede ayudar a crear un entorno de transporte más sostenible y cómodo para todos los usuarios”, finaliza el reporte de la institución.