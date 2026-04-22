Trámites en Bogotá sin filas: así funciona el nuevo CADE Exprés de la Alcaldía

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha CADE Exprés, una red de puntos digitales de autoconsulta diseñados para que los ciudadanos gestionen trámites de forma autónoma, rápida y sin filas. Esta iniciativa, que integra servicios presenciales y virtuales, busca optimizar el tiempo de los habitantes de la capital mediante tecnología interactiva.



Cómo funcionan los puntos CADE Exprés en Bogotá

El nuevo sistema opera a través de módulos con pantallas interactivas que guían al usuario paso a paso. Entre las funciones principales se destaca la posibilidad de realizar consultas personalizadas, imprimir certificados, recibos y constancias de manera inmediata, además de gestionar el agendamiento de turnos para la Red CADE.

Este modelo no solo se limita a la autogestión, sino que ofrece una conexión multicanal. Los ciudadanos pueden acceder directamente a la Línea 195, solicitar devoluciones de llamada o realizar videollamadas. Un aspecto clave de inclusión es la incorporación de atención en Lengua de Señas Colombiana, ampliando el acceso a servicios distritales para personas con discapacidad auditiva.

Cades y Supercades Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

La implementación de estos módulos busca reducir drásticamente los tiempos de espera. Según Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta herramienta representa "una nueva forma de atención en Bogotá: más ágil, más cercana, más pensada en el tiempo de los ciudadanos". El funcionario subrayó que el objetivo central es que el Estado facilite la vida de quienes habitan la ciudad mediante la integración de lo digital con lo presencial.

En esta fase inicial, la estrategia de CADE Exprés se encuentra operativa en cinco puntos estratégicos de la ciudad: SuperCADE Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio y el CAD. Con este despliegue, el Distrito avanza en la eliminación de barreras burocráticas y la modernización de la atención al ciudadano.