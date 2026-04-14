TransMilenio abre completamente la estación de la Avenida 39, pero cerrará otra

Las obras del metro de Bogotá han obligado a que varias estaciones de la Avenida Caracas sean cerradas y luego reemplazadas por estaciones temporales, lo que ha tenido un impacto importante para las personas que viven, trabajan o estudian cerca de estas.

Tal es el caso de la Avenida 39, que por varios meses estuvo cerrada debido a las obras del metro, y aunque recientemente fue abierta la estación temporal, cuenta con un funcionamiento limitado, pues no tiene habilitado todo el paradero. Sin embargo, esto está cerca de cambiar.



Estación Av. 39 de TransMilenio funcionará completamente

De acuerdo con lo revelado por el sistema de transporte público, este sábado 18 de abril se habilitará completamente la estación temporal Avenida 39, misma que funciona entre la diagonal 40 y calle 37, medida que fue tomada debido a la futura inoperancia de la estación Calle 45 - American School Way.

Por lo tanto, desde esa fecha será habilitada en su totalidad con la apertura de los vagones 2 y 3 y el acceso norte. Así mismo, el cierre de la Calle 45 se llevará a cabo para continuar con las obras de la Primera Línea del metro de Bogotá. Estas acciones buscan reducir el impacto en la movilidad de los usuarios en esta temporada.

Según TransMilenio, con esta apertura ya son seis las estaciones temporales que funcionan en la troncal Caracas y que brindan continuidad en el servicio mientras se desarrollan las obras del sistema de transporte.



¡Buenas noticias para quienes se mueven por la troncal Caracas! 🚍✨



La estación temporal Av. 39 ya está completamente habilitada, con tres vagones en operación para mejorar el acceso, la distribución de usuarios y tus tiempos de viaje.



En este video, nuestra directora Técnica… pic.twitter.com/7FDEpQirBC — TransMilenio (@TransMilenio) April 13, 2026

¿Cuáles viajes funcionarán en la estación temporal Av. 39?

De momento, la estación temporal de la Av. 39 funciona solamente con el primer vagón, por lo que en su mayoría cuenta con rutas limitadas. Sin embargo, con la apertura de los vagones 2 y 3, el servicio se amplía y empezará a contar con más rutas.

De hecho, los servicios que operarán serán hacia las troncales Autonorte, Suba, Calle 80, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Calle 26 y Carrera Décima con las rutas: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75.

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Ante ese panorama, TransMilenio recomienda a sus usuarios consultar rutas, horarios, planear sus viajes y recargar la tarjeta tullave de manera digital para evitar afectaciones en sus traslados. De hecho, desde la aplicación TransMiApp, los ciudadanos pueden validar toda la información del servicio.

