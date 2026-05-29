Alerta sobre modalidad de fraude en trámite del pasaporte en el Atlántico

Con las manos vacías, sin su plata y sin el pasaporte, han quedado 12 personas en el departamento del Atlántico, luego de haber sido estafadas cuando hacían las diligencias para tramitar la expedición o renovación del pasaporte.

La alerta surge tras detectar que circulan enlaces fraudulentos en internet que simulan pertenecer a la Cancillería y que, bajo esa apariencia, realizan cobros indebidos que totalizan $263.064 (valor del pasaporte), además de solicitar información personal a los usuarios.

Estas prácticas han generado confusión, pues algunos ciudadanos llegan a la oficina con citaciones falsas, impresas o en formato digital, que no corresponden a registros válidos en el sistema oficial, por lo que desde la Cancillería están advirtiendo que ningún trámite de pasaporte requiere intermediarios ni entrega de documentos físicos fuera de la sede oficial.

la gobernación del Atlántico insistió a la comunidad en que todo el proceso se realiza, exclusivamente, a través de su página web: https://www.atlantico.gov.co/ (pestaña pasaportes) y en las instalaciones de la Oficina de Pasaportes.



Allí se gestionan las citas, los pagos y la orientación al ciudadano, sin necesidad de terceros.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8:00 11:30 de la mañana y de 1:30 a 3:00 de la tarde y los canales oficiales de contacto incluyen el correo electrónico pasaporte@atlantico.gov.co.