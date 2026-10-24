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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cancelan inauguración del Gran Malecón del Mar en Cartagena por lluvias; iba asistir De La Espriella

Cancelan inauguración del Gran Malecón del Mar en Cartagena por lluvias; iba asistir De La Espriella

El evento protocolario tenía como invitado central al presidente Abelardo De La Espriella.

Gran Malecón del Mar y el presidente Abelardo De La Espriella.
Gran Malecón del Mar y el presidente Abelardo De La Espriella. Suministrada y Presidencia de Colombia.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Tras las fuertes lluvias que ocasionaron emergencias en diferentes puntos de Cartagena durante toda la mañana de este sábado, la Alcaldía Distrital canceló el evento de inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, previsto a partir de las 3:00 de la tarde, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y varios integrantes de su gabinete.

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El anuncio lo hizo el mismo alcalde Dumek Turbay, quien señaló que fueron cuatro horas de lluvias persistentes, agradeció la disposición del presidente De La Espriella para acompañar el evento y le envió un mensaje.

Gran Malecón del Mar, Cartagena.
Gran Malecón del Mar, Cartagena. Suministrada.

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“Ya lo hemos socializado con el señor Presidente de la República, señor presidente muchas gracias por estar atento. Habrá otra oportunidad. Usted visitará esta hermosa infraestructura. Va a conocer de primera mano las bondades, lo hermoso que está nuestro Malecón del Mar, los servicios que tiene y la vinculación de todos los actores de playa a este proyecto”, sostuvo el mandatario cartagenero.

La Alcaldía, a su vez, anunció a través de un comunicado que la fecha de reprogramación del acto oficial de apertura será informada oportunamente.

Entretanto, aunque todavía no hay reporte oficial de las autoridades de Gestión del Riesgo Distrital sobre el número de barrios o familias afectadas por las emergencias, a través de redes sociales se reportaron inundaciones desde el norte hasta el sur de la ciudad.

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En barrios como San Fernando, Socorro, Olaya Herrera, San Pedro y Nuevo Paraíso se reportaron desbordamientos de canales e inundaciones de vías y calles.

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Sobre el Gran Malecón del Mar

Los dos kilómetros que comprenden el primer tramo de la megaobra, que serían inaugurados este sábado, están ubicados entre Playa Azul, en La Boquilla, y el Parque Lineal de Crespo.

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Esta primera etapa, que ya está abierta al público, incluye un sendero peatonal y una ciclorruta, tres chiringuitos comerciales, tres módulos de baños públicos y un Centro de Atención al Turista (CAT), además de un parque para mascotas y más de 12.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El alcalde Dumek Turbay ha dicho que el Gran Malecón del Mar representa una apuesta por recuperar el espacio público, fortalecer la oferta turística de Cartagena y abrir nuevas oportunidades para las comunidades vinculadas a las actividades de playa.

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