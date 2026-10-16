Presidente De La Espriella ordena traslados de criminales en San Andrés: "Voy por ustedes"

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva contra los principales criminales de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina, una vez terminado el consejo de seguridad que lideró este viernes en el archipiélago. Su anuncio más importante fue que la próxima semana trasladará hacia la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, a los cabecillas que están intimidando y extorsionando a estas poblaciones.

Entre la lista que hizo pública se encuentran Edilberto Archibold García, alias 'Ñoño', Omihael Archibold Stephens, Heider Tapia Corrales, Adurley Tapia Corrales y Marlon Gómez Hogson.

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“Hay una serie de bandidos que tienen azotada la Isla. Voy por ustedes. La patria milagro es la que resuelve los problemas a la gente de bien, pero también la que le hace caer todo el peso de la ley a los bandidos. Este mensaje es para el señor Edilberto Archibold García, alias Ñoño; Omihael Archibold Stephens, Heider Tapia Corrales, Adurley Tapia Corrales y Marlon Gómez Hogson”, dijo inicialmente.

“Los que están en la calle los voy a capturar y los que están detenidos en San Andrés, he ordenado que se realice el traslado la próxima semana. Quien delinque, extorsiona y hace fechorías no se va a quedar en San Andrés. Lo voy a mandar a Cómbita, Boyacá, para que disfruten el delicioso clima. Con nosotros no es jugando”, agregó.



Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Además, el presidente ordenó la intervención para administrar el hospital departamental de San Andrés y avanzar en dos proyectos hospitalarios para Providencia. Durante una reunión con sus ministerios, estableció un plan de choque en salud para atender a más de 4.900 pacientes, con avances del 35 % en medicamentos y del 9 % en procedimientos que estaban en lista de espera.

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De hecho, el 30 de noviembre llegará una nueva ambulancia a San Andrés y Providencia, junto con equipos biomédicos.

A finales de este mes, también entrará en funcionamiento la torre de control del aeropuerto con una inversión de 17.800 millones de pesos. Sobre el tema, mencionó que se buscará un operador privado que le dé categoría a la terminal aérea y buscará abrir la ruta entre San Andrés y Costa Rica

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Finalmente, De La Espriella habló de mejorar la infraestructura portuaria, realizar inversiones de 15.082 millones de pesos para las primeras 30 viviendas del pueblo raizal de Providencia, y una mesa técnica en noviembre para hacerle seguimiento a todos los compromisos.