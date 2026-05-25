Superservicios recomienda limitar la concentración de importadora de gas en las plantas térmicas

La Superintendencia de Servicios Públicos está recomendando que la planta de importación de gas natural de Cartagena no se limite únicamente a atender a las plantas de generación de electricidad, donde existe una “formación ineficiente” de los precios del gas y los precios internos están 199 % por encima del Henry Hub.

“Ampliar la disponibilidad efectiva de capacidad de la terminal SPEC LNG para la atención de la demanda esencial —residencial, comercial e industrial—, limitando la actual concentración de la infraestructura en el respaldo de un número reducido de agentes del sector termoeléctrico”, señaló la entidad.

Los cálculos de Superservicios apuntan a que el 85 % de la capacidad de la planta de importación está concentrada en las plantas de electricidad, dejando “apenas 75 GBTUD” para la atención de la demanda esencial de gas natural.

La entidad anunció un seguimiento permanente a la disponibilidad de la capacidad de importación de la planta y un monitoreo detallado al comportamiento de los agentes en el mercado.



¿Qué pasaría si se le quita el gas importado a las plantas térmicas?

Aunque la idea de liberar el gas de las plantas térmicas para equilibrar los precios del resto del mercado puede sonar coherente, en la práctica enfrenta un grave problema: la dependencia del sistema eléctrico de estas plantas.

Hoy en día, entre el 30 % y el 35 % de la electricidad de la región Caribe depende de la generación de energía térmica, entre otras razones porque la debilidad de la red de transporte impide llevar energía adicional desde otras regiones para reducir esa dependencia.

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La dependencia es tan conocida por el Gobierno que los mantenimientos de SPEC en 2024 y 2025 estuvieron acompañados de alertas de apagón y el Ejecutivo ordenó priorizar el gas para esas térmicas, incluso por encima de la atención a la industria.

Ese panorama podría empeorar este año debido a la llegada del fenómeno del Super Niño, que podría poner contra las cuerdas a las hidroeléctricas en medio de la sequía. En este tipo de escenarios, el país depende aún más de la energía térmica. De hecho, SPEC fue diseñada originalmente para abastecer a las plantas de energía térmica que respaldan al país durante los fenómenos de El Niño.

SPEC es la única planta de importación de gas que funciona actualmente en Colombia, aunque existen varios proyectos en etapa de diseño o construcción.

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Otras recomendaciones de Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos también recomendó que el gas natural destinado a las refinerías haga parte del proceso de comercialización y que, de ese modo, pueda aliviar la presión sobre la demanda de hogares e industrias.

Para la entidad también es clave impulsar el desarrollo acelerado de nueva infraestructura de importación de GNL —incluidos los proyectos de Ecopetrol en Buga, Coveñas y La Guajira— y la reactivación de las conexiones de transporte con Venezuela, con el fin de diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia de un único punto de entrada.

Otras alternativas incluyen promover la eficiencia energética y la sustitución de gas natural en la industria, así como establecer mecanismos que garanticen que los agentes productores con participación significativa en el mercado atiendan oportunamente los requerimientos de información de los organismos de inspección, vigilancia y control.

Las recomendaciones de Superservicios llegan en un momento crítico para el mercado de gas natural en Colombia: el país enfrenta una brecha estructural entre su producción interna y su demanda, precios internos desconectados de la referencia internacional y una dependencia creciente de una sola planta de importación. Resolver ese problema antes de la llegada del fenómeno de El Niño no es opcional: es urgente.