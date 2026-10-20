Atacaron a bala a caravana humanitaria en Nariño: funcionarios salieron ilesos tras ráfagas de fusil

Una caravana de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil mientras se movilizaba hacia una zona rural para asistir a comunidades afectadas por los combates entre grupos armados ilegales. Los funcionarios viajaban sin armas y portaban banderas blancas. El hecho ocurrió en la noche del lunes 19 de octubre, en medio de una acción humanitaria que permitió evacuar a más de 300 personas de tres veredas del municipio.

“¡Respeten la vida! Somos la Gobernación de Nariño, venimos en una acción humanitaria”. Estos fueron los desesperados gritos del secretario de Paz y Seguridad de la Gobernación de Nariño y de funcionarios de la Alcaldía de Linares, quienes salieron ilesos luego de que hombres armados atacaran a bala la caravana oficial en la que se movilizaban.

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Alex Gonzales, secretario de Paz y Seguridad del departamento, relató que, pese a las advertencias y a los gritos de los funcionarios, los hombres fuertemente armados respondieron con más ráfagas de fusil. Según indicó, se vivió una situación muy compleja en la que no podían dejar sola a la ciudadanía afectada por los enfrentamientos.

Lo que parecía ser una acción humanitaria para rescatar, en medio del fuego cruzado, a más de 300 habitantes de tres veredas de la zona rural del municipio de Linares estuvo a punto de convertirse en una tragedia, luego de que desconocidos atacaran con ráfagas de fusil una caravana oficial de la

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El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche del lunes 19 de octubre, cuando el secretario de Paz y Seguridad de la Gobernación de Nariño, Alex Gonzales, viajaba junto a varios funcionarios de la Alcaldía de Linares hacia la vereda Bella Florida. Allí, cerca de un centenar de campesinos permanecían atrapados en sus viviendas desde el viernes 16 de octubre, debido a la intensidad de los combates entre grupos armados ilegales.

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Gonzales explicó que, minutos antes del ataque, habían logrado evacuar a más de 300 personas mediante un corredor humanitario. Entre los habitantes trasladados había decenas de niños de las veredas Parapetos, Las Cochas y El Tambillo, cuyos pobladores se encontraban confinados desde el viernes por los intensos enfrentamientos.

De acuerdo con la información entregada, en los combates estarían involucrados integrantes del Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y la columna Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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La Gobernación de Nariño rechazó el ataque y aseguró que, después de habilitar corredores humanitarios para atender a más de 300 personas confinadas por los enfrentamientos, la caravana oficial fue atacada con armas de fuego mientras se dirigía hacia la vereda Bella Florida.

Los funcionarios, que viajaban sin armas y portaban banderas blancas, denunciaron la agresión contra la misión humanitaria. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región, entre ellos estructuras como Comuneros del Sur y las Autodefensas de Nariño.

El equipo gubernamental repudió el ataque contra la acción humanitaria y reafirmó su compromiso de continuar asistiendo a las familias afectadas por la violencia. Actualmente, más de 300 personas reciben atención en el coliseo municipal de Linares.

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“Viajábamos con el secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Linares, con miembros de la Administración municipal y con nuestro equipo de trabajo de la Gobernación de Nariño. Íbamos sin armas, con banderas blancas, adelantando una acción humanitaria”, manifestó Gonzales.

El funcionario explicó que la misión buscaba auxiliar a comunidades que llevaban varios días sin acceso a servicios y productos básicos. “Es gente que está sin agua, sin comida. Como departamento, nos duele. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo en el territorio”, expresó.

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Gonzales lamentó que la caravana fuera atacada mientras intentaba proteger a la población civil y facilitar la asistencia humanitaria. Por ello, insistió en la necesidad de rechazar este tipo de acciones, que impiden el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas por el conflicto armado.

“Es lamentable y, por eso, también repudiable. Rechazamos estos actos que no permiten las acciones humanitarias en el territorio”, afirmó el secretario de Paz y Seguridad de Nariño.

Finalmente, indicó que más de 300 personas permanecen bajo atención en el coliseo municipal de Linares, donde reciben asistencia de la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad para las Víctimas.

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El funcionario advirtió que los combates continúan y que la situación de orden público sigue siendo compleja. Ante este panorama, aseguró que las autoridades mantienen sus gestiones para atender a las comunidades afectadas y buscar alternativas que permitan proteger a la población civil.

“Vamos a seguir en esta situación porque los combates continúan. La situación todavía se mantiene y, ante ello, estamos mediando, no desde el escritorio, sino desde el territorio y en carne propia”, concluyó.