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Atentan contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí; murió escolta defendiéndolo

La víctima fue identificada como Felipe López, recibió varios impactos de bala y falleció posteriormente. Era oriundo de Santander de Quilichao

Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí.jpg
Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí //
Foto: X @FelipRamirez_ ¿
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, fue víctima de un atentado sicarial en una heladería ubicada sobre una de las principales avenidas del municipio, cerca del Hospital Piloto.

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La información fue confirmada por el senador Duvalier Sánchez, quien señaló que el ataque iba dirigido contra el exmandatario y que un integrante de esquema de protección resultó lesionado y quien falleció posteriormente.

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“El Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, formula la cámara, ha sufrido un atentado sicarial, después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, le despidió, su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa de lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, dijo Sánchez.

Según informó el congresista, el escolta Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y oriundo de Santander de Quilichao, Cauca, recibió varios impactos de bala y falleció como consecuencia del ataque.

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