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De La Espriella ordena desplegar capacidades de la Policía tras atentado contra exalcalde de Jamundí

El presidente pidió identificar y capturar a los responsables del ataque contra Andrés Felipe Ramírez, en el que murió uno de sus escoltas.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, y anunció que ordenó a la Policía Nacional desplegar sus capacidades para dar con los responsables del ataque, ocurrido la noche del jueves.

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A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó lo ocurrido y lamentó la muerte de Felipe López, integrante del esquema de seguridad de Ramírez y miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune”, señaló De La Espriella.

El ataque ocurrió en un establecimiento de la familia del exmandatario de Jamundí, ubicado en el barrio La Esmeralda. Los agresores habrían llegado en una motocicleta y disparado contra el personal de seguridad que se encontraba en el lugar.

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Ramírez sobrevivió al atentado y posteriormente aseguró que estaba “vivo de milagro”. En su pronunciamiento también recordó a López y destacó su trabajo como integrante de su esquema de protección.

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Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes estarían detrás de su planeación.

El partido Alianza Verde, al que pertenece Ramírez, también rechazó el atentado y lamentó la muerte del escolta. La colectividad pidió a las autoridades esclarecer los hechos, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar las condiciones de seguridad de sus dirigentes y equipos.

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Ramírez fue alcalde de Jamundí entre 2020 y 2023 y excandidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes participaron en el atentado y establecer quién habría ordenado el ataque contra el exmandatario local.

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