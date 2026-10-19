Deslizamiento de tierra en mina de Iscuandé, Nariño, deja 9 fallecidos

Una emergencia minera se registró en la vereda El Chambero, zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico nariñense. Un deslizamiento de tierra habría provocado la muerte de al menos nueve personas, según el reporte preliminar entregado por las autoridades.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, las víctimas pertenecerían a una misma familia. Campesinos, organismos de socorro y habitantes de la comunidad adelantan labores de búsqueda y rescate en el lugar de la emergencia.

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El secretario de Minas de Nariño, Evelio Aguiño, confirmó que hasta el momento se reportan nueve personas fallecidas. Sin embargo, advirtió que la cifra podría aumentar, debido a que se estima que en la mina se encontraban cerca de 30 personas.

Las labores de atención comenzaron desde las 8:00 de la mañana, con la participación de campesinos, bomberos y miembros de la Defensa Civil. Los equipos trabajan para recuperar los cuerpos de las víctimas y establecer si hay más personas atrapadas bajo la tierra.



Emergencia minera en Santa Bárbara de Iscuandé

El deslizamiento ocurrió en la vereda El Chambero, en la subregión del Sanquianga, una zona del litoral Pacífico de Nariño. La emergencia ha generado preocupación entre las comunidades locales, mientras avanzan las labores de búsqueda en el área afectada.

Aguiño lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia. Las autoridades continúan con la atención de la emergencia para determinar el número total de víctimas y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deslizamiento.

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Por ahora, la principal preocupación se centra en la posibilidad de que haya más personas atrapadas en la mina. La cifra de nueve fallecidos corresponde al balance preliminar entregado durante el reporte de Blu Radio y podría cambiar a medida que avancen las labores de rescate.