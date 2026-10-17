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Dos policías fueron víctimas de un atentado terrorista en el sector de Montebello, en Cali

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los policías se encontraban realizando labores de patrullaje en la zona cuando fueron atacados.

Atentyado Montebello, Cali (1).png
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

De manera preliminar, se conoce que dos uniformados de la Policía fueron víctimas de un atentado terrorista en el sector de Montebello, sobre la vía que conduce al cerro de las Tres Cruces, en Cali, Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los policías se encontraban realizando labores de patrullaje en la zona cuando fueron atacados. Tras lo ocurrido, ambos uniformados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial del sur de la capital vallecaucana.

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Por ahora, se desconoce el estado de salud de los policías. Entretanto, las autoridades hacen presencia en el lugar para verificar lo sucedido y adelantar las respectivas investigaciones. Asimismo, aún no se ha establecido si hay civiles que transitaban por esta vía y que pudieran haber resultado afectados por el ataque.

La información continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita esclarecer las circunstancias de este hecho.

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