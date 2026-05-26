Encapuchados lanzaron bombas molotov a agentes de tránsito cerca de Univalle en el sur de Cali

Momentos de tensión se vivieron durante una jornada de capacitación adelantada por diez agentes de tránsito en Cali, luego de que delincuentes lanzaran artefactos explosivos artesanales contra el grupo mientras realizaban una instrucción sobre equipos de medición de velocidad.

Según la información preliminar, varios encapuchados habrían lanzado bombas molotov desde el interior de la Universidad del Valle hacia el sitio donde se encontraban los funcionarios y el instructor encargado de la capacitación.

“Se presentó una novedad relevante en el entorno de la Universidad del Valle, exactamente en la calle 16 con carrera 95, donde encapuchados arrojaron tres bombas incendiarias contra el puesto de control. Afortunadamente, no resultaron agentes de tránsito lesionados ni hubo afectaciones a los vehículos”, explicó Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Los funcionarios adelantaban un reentrenamiento relacionado con el manejo de dispositivos tecnológicos en una vía cercana al sector universitario, escogida por considerarse más segura para realizar este tipo de prácticas.



“Estaban haciendo un ejercicio práctico de reentrenamiento en el uso de equipos de monitoreo de velocidad. Aproximadamente cuatro delincuentes lanzaron bombas molotov de estas que son una botella con con un trapo, y con algo prendido para hacer incendios, tratando de herir o de quemar los vehículos de los agentes”, señaló Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali.

Tras el incidente, el grupo se retiró de la zona mientras las autoridades evalúan lo sucedido y las posibles responsabilidades frente a este hecho que puso en riesgo la integridad de los funcionarios públicos.