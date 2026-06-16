Nuevo proyecto en Cali combinará hotelería, salud y bienestar con respaldo internacional

Cali continúa consolidándose como uno de los principales destinos de turismo médico del país. Tres desarrolladoras caleñas anunciaron una alianza con Wyndham Hotels & Resorts para poner en marcha un ambicioso proyecto que combinará alojamiento, salud, bienestar e inversión en el sur de la capital vallecaucana.

Se trata de Wyndham Residences Cali – Renova Suites & Health Hub, un complejo que será construido en el sector de Ciudad Jardín, frente a la ribera del río Lili, en la carrera 103 con calle 14. La iniciativa es liderada por las firmas caleñas Quadratto, La Herradura y Concretesa, que identificaron la necesidad de fortalecer la oferta de alojamiento para pacientes, acompañantes y visitantes que llegan a la ciudad por motivos médicos, profesionales o turísticos.

El proyecto contará con una torre de 14 pisos que albergará 106 suites, de las cuales 12 serán dúplex, además de 40 consultorios médicos, espacios de coworking, locales comerciales, gimnasio, piscina, zonas húmedas y un restaurante-bar en la terraza.

Según los desarrolladores, la llegada de Wyndham representa el respaldo internacional a una iniciativa concebida en Cali y orientada a aprovechar el crecimiento del turismo de salud, un sector en el que la ciudad se ha convertido en referente nacional gracias a la presencia de clínicas y centros médicos especializados.



El complejo estará ubicado en una de las zonas con mayor concentración de servicios médicos del suroccidente colombiano, cerca de la Clínica Valle del Lili y de importantes sedes de atención en salud, lo que facilitará la estadía de pacientes y familiares durante tratamientos o procesos de recuperación.

De acuerdo con los promotores, la comercialización del proyecto ya fue lanzada y está dirigida a inversionistas interesados en participar en una iniciativa respaldada por una operación hotelera internacional. La apertura de Renova Suites & Health Hub también hace parte del plan de expansión que adelanta Wyndham Hotels & Resorts en Colombia y América Latina.

Con esta apuesta, los empresarios esperan fortalecer el posicionamiento de Cali como un destino regional de salud, bienestar e inversión, impulsando además el desarrollo urbano y económico de la ciudad.