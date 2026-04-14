Personería de Cali denunció atentado contra cuatro líderes sociales en el oriente

La Personería de Cali denunció un atentado contra cuatro líderes sociales que se registró en la Avenida Ciudad de Cali, a la altura del barrio Mojica, en un vehículo particular en el cual se movilizaban los líderes sociales. Afortunadamente, lograron salir ilesos del hecho.

Andrés Valencia, Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí fueron atacados a disparos y con bombas Molotov, que provocaron que el carro se incinerara, luego de una reunión con comunidades del oriente de la ciudad.

"Nosotros veníamos de terminar una reunión política agraria por el uso de la tierra en el oriente de Cali, en el sector de Navarro y Llano Verde, y ahí nos interceptan en plena Avenida Ciudad de Cali, nos hacen unos disparos y la camioneta, la parte de atrás, la incineraron con una bomba Molotov. Nos tiraron tres artefactos, ellos estaban en dos motocicletas y eran cuatro personas, pero no logramos identificarlos porque de una nos estrellamos. Y luego ya el fuego arropó el vehículo y lo que hicimos fue salir en cuestión de segundos", dijo Andrés Valencia, una de las víctimas.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, aseguró que este hecho es un ataque directo al trabajo comunitario que desarrollan estas personas en el oriente de Cali y que es urgente iniciar una investigación.



"Constituye una grave vulneración a la vida, la integridad y el ejercicio legítimo del liderazgo social. Exigimos a las autoridades competentes una investigación pronta, rigurosa, eficaz, que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas y de todos los líderes sociales del territorio", expresó el personero.

Hay que señalar que el líder Andrés Valencia, quien por orden judicial debe estar acompañado por la Unidad Nacional de Protección, en el momento del ataque no tenía escolta, ya que hace aproximadamente un mes se le retiró esta medida de protección.

