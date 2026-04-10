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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Profesora de colegio oficial fue golpeada por un estudiante en Candelaria, Valle

Profesora de colegio oficial fue golpeada por un estudiante en Candelaria, Valle

Desde la alcaldía municipal señalaron que la docente está recibiendo atención y acompañamiento jurídico, psicosocial y pedagógico, para superar este episodio de violencia.

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