Profesora de colegio oficial fue golpeada por un estudiante en Candelaria, Valle

Un hecho de intolerancia al interior de una institución educativa en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, Valle del Cauca, ha generado rechazo y conmoción entre la comunidad educativa en esa población, cuando una docente fue agredida en una aula de clase.

La agresión se registró dentro de la institución educativa Inmaculada Concepción, cuando un estudiante adolescente atacó a golpes a la profesora, en medio de una actividad escolar.

De inmediato la institución atendió el caso, trasladando a la docente a un centro asistencial y activando la ruta de convivencia escolar, con el fin de iniciar todo el proceso legal y disciplinario requerido en el caso.

"Rechazamos categóricamente los actos de violencia que se presentaron por parte de un estudiante hacia una docente. La profesora se encuentra bajo valoración médica y el estudiante se encuentra bajo la atención de las autoridades competentes. Los espacios, las aulas escolares son territorios de paz y de formación, por eso pedimos a los padres de familia que acompañen a sus hijos y que los ayuden a cultivar los valores del respeto y la tolerancia", dijo Andrés Varela, secretario de Educación de Candelaria.



Desde la alcaldía municipal señalaron que la docente está recibiendo atención y acompañamiento jurídico, psicosocial y pedagógico, para superar este episodio de violencia.