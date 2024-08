Sin 'trapos' jugará el Bucaramanga frente a Santa Fe

La Comisión Local de Seguridad del Fútbol Profesional en Bucaramanga prohibió a hinchas y barras del Bucaramanga el ingreso de trapos, banderas, pólvora y papel picado, en el encuentro que enfrentará a Santa Fe, el próximo miércoles 7 de agosto, en el estadio Américo Montanini.

Es la primera vez que jugará el equipo Atlético Bucaramanga con disposición total del estadio luego de superar las sanciones impuestas por la DIMAYOR, en la tercera presentación de local de la actual Liga BetPlay; ahora se enfrentan los hinchas a la prohibición de la Comisión Local de Seguridad del Fútbol Profesional.

Rechazo e indignación, causaron estas medidas tomadas, ya que siempre se ha tenido en cuenta las reuniones de parte de hinchas e integrantes de “Barras” en Bucaramanga. Álvaro Ojeda más conocido como 'Fifa', integrante de la “Barra Occidental”, aseguró que no entiende para que lo invitan a las reuniones si al fin y al cabo no van a tener en cuenta ninguna propuesta: “Lo único que deseamos es vivir la pasión del fútbol y no ser tratados como si fueran delincuentes”.

Para Marina Pineda. más conocida como la “Cuchi Barbie” de la “Barra Oriental”. manifestó que es triste ver estas decisiones de la comisión, que lo único que traen es frustración y rechazo de los hinchas con las autoridades, porque “el que manda, manda, aunque mande mal”.

Así mismo, se prohíbe el ingreso de público visitante para el encuentro, lo que deja muchas molestias para los hinchas que acompañan con fervor a sus equipos a donde vayan.

Estas decisiones, según la Comisión Local de Seguridad del Fútbol Profesional, se realizaron con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los asistentes al encuentro, puesto que la red de contraincendios del estadio departamental está en un proceso de adecuaciones y estos elementos son incendiarios.