01 de mayo de 2022 - Sala de Prensa BLU, programa completo

Paola Montilla Niño, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Externado, se conectó a Sala de Prensa BLU para hablar del panorama político de cara a las elecciones presidenciales, “Fajardo no ha llegado a conectarse y emocionar a los electores, su fórmula vicepresidencial no le ha sumado votos, no ha logrado segmentar su electorado y quiere verse como distinto"

Cecilia Arenas, hermana de una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, narró su historia en Sala de Prensa BLU, "fue tenaz tener que escuchar tanta muerte, eso es un eco que queda retumbando en la cabeza (...) Queremos y vamos por la cabeza de Montoya (general en retiro), se atrevió a decir que él no sabía que eran los falsos positivos".

Publicidad

Jaime Ordóñez, PhD en epidemiología y máster en economía de la salud habló de la decisión del Gobierno de levantar la restricción del uso de tapabocas obligatorio.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, se refirió a los resultados de las encuestas Invamer reveladas por BLU Radios, Noticias Caracol y El Espectador.

María Teresa Aya, docente investigadora y analista de Noticias Caracol, realizó el análisis de lo que se vive en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Yesenia Valencia, actriz y CEO de Smartfilms contó en qué consiste el festival del cine que premias producciones hechas con celular.