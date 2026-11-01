El panorama que se avecina tras la Ley de Rescate Económico: Sala de Prensa Blu, 1 de noviembre

Actualizado: 1 de nov, 2026
Este domingo, 1 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:
- Marcela Eslava (Profesora de la Universidad de los Andes): Explica la urgencia de la ley de ajuste fiscal para estabilizar las finanzas públicas mediante recortes de gasto e igualación de tarifas del IVA
- Óscar Darío Pérez (Representante a la Cámara): Evalúa la viabilidad del ajuste fiscal en el Congreso, respaldando la reducción burocrática pero señalando fallas en la devolución del IVA al comercio informal
- Samir Stefan (Experto en tecnología): Examina cómo plataformas como Shein o Temu transforman el comercio y la necesidad de ajustar las reglas tributarias ante la competencia global
- Camilo Reyes (Excanciller de Colombia): Analiza el riesgo del Partido Republicano en las elecciones de medio término y la importancia de preservar la relación bipartidista con EE. UU.
- Cynthia Arnson (Profesora de la Universidad Johns Hopkins): Examina la desaprobación hacia Donald Trump por la inflación y los cuestionamientos de corrupción de cara a los comicios