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El panorama que se avecina tras la Ley de Rescate Económico: Sala de Prensa Blu, 1 de noviembre

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 1 de noviembre de 2026

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Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

Este domingo, 1 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

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  • Marcela Eslava (Profesora de la Universidad de los Andes): Explica la urgencia de la ley de ajuste fiscal para estabilizar las finanzas públicas mediante recortes de gasto e igualación de tarifas del IVA
  • Óscar Darío Pérez (Representante a la Cámara): Evalúa la viabilidad del ajuste fiscal en el Congreso, respaldando la reducción burocrática pero señalando fallas en la devolución del IVA al comercio informal
  • Samir Stefan (Experto en tecnología): Examina cómo plataformas como Shein o Temu transforman el comercio y la necesidad de ajustar las reglas tributarias ante la competencia global
  • Camilo Reyes (Excanciller de Colombia): Analiza el riesgo del Partido Republicano en las elecciones de medio término y la importancia de preservar la relación bipartidista con EE. UU.
  • Cynthia Arnson (Profesora de la Universidad Johns Hopkins): Examina la desaprobación hacia Donald Trump por la inflación y los cuestionamientos de corrupción de cara a los comicios
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