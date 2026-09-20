¿Hay una cacería en contra de la JEP? Sala de Prensa Blu, 20 de septiembre de 2026

Este domingo, 20 de septiembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:



Augusto Galán, exministro de Salud y experto en el sector, habló sobre cómo terminar la crisis del sistema de salud y explicó que esa salida también pasa por mejorar la gestión de los recursos, controlar las ineficiencias y modernizar el modelo de aseguramiento.

exministro de Salud y experto en el sector, habló sobre cómo terminar la crisis del sistema de salud y explicó que esa salida también pasa por mejorar la gestión de los recursos, controlar las ineficiencias y modernizar el modelo de aseguramiento. La periodista política de Noticias Caracol María Alejandra Villamizar y el analista político Pedro Viveros hicieron referencia a la intención de recortar presupuesto millonario a la JEP.

Andrés Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, analizó el futuro de las pensiones en Colombia y la crisis del sistema.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: