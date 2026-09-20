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¿Hay una cacería en contra de la JEP? Sala de Prensa Blu, 20 de septiembre de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 20 de septiembre de 2026.

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Este domingo, 20 de septiembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

  • Augusto Galán, exministro de Salud y experto en el sector, habló sobre cómo terminar la crisis del sistema de salud y explicó que esa salida también pasa por mejorar la gestión de los recursos, controlar las ineficiencias y modernizar el modelo de aseguramiento.
  • La periodista política de Noticias Caracol María Alejandra Villamizar y el analista político Pedro Viveros hicieron referencia a la intención de recortar presupuesto millonario a la JEP.
  • Andrés Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, analizó el futuro de las pensiones en Colombia y la crisis del sistema.

Escuche el programa completo en el audio adjunto:

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