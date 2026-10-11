Pedro Viveros cuestiona la división política del Gobierno: “Eso no le conviene a nadie”

A dos meses del inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, el analista político Pedro Viveros destacó la presencia del mandatario en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, pero advirtió que su gestión debe demostrar resultados en la reconstrucción y la atención de los damnificados. También cuestionó la división entre sectores políticos y pidió al presidente buscar la unidad nacional.

Durante una entrevista en Blu Radio, Viveros sostuvo que el país está conociendo la faceta de De La Espriella como gobernante, pues antes de llegar a la Presidencia no había dirigido el Estado.

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“Nos estamos conociendo, es decir, los colombianos no conocíamos a Abelardo De La Espriella como un hombre público y él tampoco conocía manejar el Estado”, afirmó.

¿Qué balance hace Pedro Viveros de los primeros dos meses de Gobierno?

El analista señaló que el terremoto marcó el comienzo de la administración y puso a prueba su capacidad de respuesta. Destacó la presencia del presidente y sus ministros en las zonas afectadas, así como los anuncios de ayudas y planes de reconstrucción.

Sin embargo, indicó que el balance dependerá de que esas medidas se traduzcan en soluciones para las familias que perdieron sus viviendas y esperan la reactivación económica.

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Viveros recordó la experiencia del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado después del terremoto de 1999, como referencia sobre la importancia de establecer una estructura institucional que garantice la recuperación a largo plazo.

Pedro Viveros Foto: Pedro Viveros

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¿Qué cuestionamientos hace al estilo político de Abelardo De La Espriella?

Viveros expresó su desacuerdo con las confrontaciones entre sectores políticos y la exclusión de figuras que, a su juicio, podrían aportar experiencia a la gestión pública.

“Yo creo que eso no le conviene a nadie”, afirmó al referirse a la división entre los sectores políticos.

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Como ejemplo, mencionó al expresidente Juan Manuel Santos y cuestionó que no fuera invitado a la posesión presidencial. Según el analista, los expresidentes pueden contribuir a la gobernabilidad cuando el país necesita acuerdos.

¿Por qué pide unidad nacional al Gobierno?

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El analista consideró que De La Espriella debe buscar acercamientos con diferentes sectores para facilitar la gobernabilidad. También recordó que el mandatario ganó las elecciones por una diferencia inferior a un punto porcentual, según lo expuesto en la entrevista.

Viveros aclaró que dos meses son insuficientes para determinar el éxito o fracaso de una administración, pero insistió en que el Gobierno debe revisar las señales de confrontación política.

El desafío, concluyó, será convertir la presencia institucional y los anuncios en resultados concretos para los damnificados y avanzar en la reconstrucción y la recuperación económica de las regiones afectadas.