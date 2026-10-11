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Fiscalía revela más cargos contra Maduro y Cilia Flores: Sala de Prensa Blu, 11 de octubre de 2026

Sala de Prensa BLU analiza las acusaciones por torturas a Maduro y Cilia Flores, y los primeros dos meses de gobierno en Colombia.

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Bajo la dirección de Juan Roberto Vargas y la compañía de María Camila, la edición de Sala de Prensa BLU del 11 de octubre aborda los hechos noticiosos más relevantes de la semana

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  • Juan Camilo Merlano: Detalla las revelaciones de la Fiscalía de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas y provisión de armas a las FARC y al ELN
  • Rona Rísquez: Analiza la estructura de mando del régimen venezolano, el rol de Cilia Flores, el testimonio del 'Pollo' Carvajal y el impacto en los derechos humanos
  • Pedro Viveros: Examina los primeros dos meses de gestión del presidente Abelardo de la Espriella, su manejo de la emergencia por el terremoto y la necesidad de unificar al país
  • Gabriel Cifuentes: Evalúa el cambio hacia una política de seguridad ofensiva, la estrategia de comunicación simbólica del gobierno y los desafíos que enfrenta la oposición
  • Luis Carlos Rueda: Presenta las novedades cinematográficas y de plataformas digitales, destacando la película colombiana de supervivencia Pacífico y documentales nacionales

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