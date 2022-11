En el Día Mundial de Cáncer de Próstata, CAC prende las alarmas en Colombia

La población masculina atendida en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) colombiano, desde el 2 de enero de 2017 al 1 de 2018, registra un total de 31.547 hombres con cáncer de próstata, 3.094 casos nuevos, 18 casos in Situ y 1.739 fallecidos en lo corrido de este periodo, de acuerdo con los datos reportados por las diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en salud (EAPB).

Asimismo, la CAC informó que la edad de mayor prevalencia son los 73 años, y 69 es la media en los casos nuevos reportados, por tal motivo llaman a la población masculina para que a partir de los 45 años consulten con el especialista de manera temprana para realizar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación urológica, si es el caso.



Por su parte, la Sociedad Americana del Cáncer afirma que, en sus etapas tempranas, cuando aún no se ha extendido a otras partes del cuerpo, este cáncer tiene una tasa de supervivencia de casi el 100%.

Por tal razón, Blu Radio consultó con el jefe de urología de la clínica del Country y clínica La Colina, Juan Camilo Ospina, quien explicó que la incidencia de este tipo de cáncer es alta en Colombia, probablemente igual o similar que en los países desarrollados, que tienen programas de tamizaje que logran cubrir mayor población haciendo más diagnóstico, adicional a que ”los hombres en Colombia no se realizan el tamizaje a tiempo y éste es un cáncer que no presenta síntomas y no se siente, por lo que su detección tardía es la mayor causante de la muerte del paciente”.

¿Cuáles son las señales de alarma, según el especialista?



El aumento repentino de la frecuencia urinaria, dolor o irritación al evacuar, e incluso sangrado, pueden indicar que el cáncer ya está en una etapa avanzada.

¿Cuáles son los factores que aumentan las posibilidades de sufrir esta enfermedad?

• El principal es la edad, ya que la mayoría de los casos se empiezan a desarrollar a partir de los 45, 50 y 60 años.

• Antecedentes familiares, si el padre o el hermano de un hombre padecen cáncer de próstata, se aumenta el riesgo de que este hombre padezca de la enfermedad.

•Los hombres afrodescendientes tienden a padecer más este cáncer, por lo que es importante que se realicen el examen anualmente.

¿Cómo prevenirlo?



La dieta sana es recomendable como medida general, pues la alimentación juega un papel fundamental en la salud. Aunque no está demostrada aún la relación entre el consumo en exceso de ciertos alimentos –como carnes rojas o productos lácteos altos en grasa–, y el cáncer de próstata, se sabe que algunos factores del estilo de vida occidental aumentan el riesgo.

De igual forma, se ha demostrado que en quienes padecen de obesidad mórbida, el cáncer puede manifestarse de manera más agresiva que en aquellos hombres que no tienen sobrepeso. Por esto, se recomienda adquirir o afianzar hábitos alimenticios como el consumo de frutas y verduras.

Adicional a mantener un estilo de vida saludable, es esencial que una vez cumplan durante su vida adulta todos los hombres incluyan en sus exámenes médicos rutinarios la visita al urólogo para realizar el tamizaje y así prevenir padecer esta enfermedad o detectarla a tiempo.

El examen de tacto rectal, junto a la prueba sanguínea –Antígeno Prostático Específico (PSA) – que revela si hay resultados elevados en el paciente, son la forma más efectiva de detectar este cáncer a tiempo para tratarlo y reducir la probabilidad de muerte por esta enfermedad.