Gobierno conformará equipo forense para revisar contratos del Hospital Departamental de San Andrés

El Gobierno Nacional anunció la conformación de un equipo forense para revisar la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, actualmente bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, tras conocerse información sobre posibles irregularidades administrativas y contractuales en la institución.

La revisión comprenderá los contratos, las facturas y el destino de los recursos públicos asignados al hospital. Entre los asuntos que serán examinados se encuentran equipos médicos almacenados y en proceso de deterioro, la posible existencia de nóminas paralelas y contratos cuyo cumplimiento y ejecución deberán ser verificados.

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La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, señaló que la investigación buscará establecer cómo se han utilizado los recursos destinados a la atención de los pacientes y determinar si existen responsabilidades que deban ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

“Eso se va a investigar. Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”, afirmó la funcionaria al referirse a la revisión que se adelantará en el centro hospitalario.



Además del equipo forense, el Gobierno dispondrá de un equipo técnico para acompañar el proceso de recuperación del hospital. Esta labor estará orientada al fortalecimiento de la capacidad asistencial, con medidas que incluyen la llegada de una nueva ambulancia y el refuerzo de los equipos biomédicos necesarios para la prestación de los servicios de salud.

La ministra indicó que el proceso de intervención debe reflejarse en cambios concretos para los habitantes del archipiélago y no limitarse a modificaciones administrativas. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es recuperar el funcionamiento de la institución y garantizar que los recursos se destinen a las necesidades de los pacientes y al sostenimiento de los servicios.

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“No puede quedarse en cambiar una administración por otra. Tiene que devolverle el hospital a la gente”, manifestó Vesga.

La revisión de la contratación se enmarca en las acciones anunciadas por el Gobierno para acompañar la recuperación de la institución. Los resultados del análisis forense permitirán establecer si hubo irregularidades en el manejo de los recursos y si corresponde adelantar actuaciones ante las autoridades competentes.

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“San Andrés merece un hospital que funcione. Y quien haya manejado mal los recursos de la salud tendrá que responder ante las autoridades competentes”, concluyó la ministra.