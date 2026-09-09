Los mitos que existen sobre el ciclo menstrual de las mujeres, según experta

Hablar sobre el ciclo menstrual de las mujeres todavía implica derribar algunos mitos y creencias que han pasado de generación en generación. Desde la idea de que las mujeres deben soportar los dolores y síntomas asociados al periodo hasta las dudas sobre qué productos menstruales pueden utilizar las niñas, la ginecóloga Mónica Lotero explicó cuáles son algunas de esas ideas que deben dejarse atrás y destacó la importancia de conocer el propio cuerpo.

Uno de los principales mitos, según la especialista, consiste en pensar que es necesario acostumbrarse a convivir con cualquier síntoma que aparezca durante el ciclo menstrual. Lotero señaló que existen mujeres que presentan dolores intensos durante la menstruación o la ovulación, así como casos de síndrome premenstrual severo, pero advirtió que estos síntomas no deberían normalizarse cuando interfieren con la vida cotidiana.

“Tú debes llevar tu ciclo menstrual de una forma que te deje vivir”, explicó la ginecóloga, quien recomendó consultar a un profesional cuando las molestias impidan realizar normalmente las actividades diarias.

Para ella, conocer el ciclo menstrual permite identificar qué cambios son habituales y cuáles pueden ser señales de que es necesario acudir a un especialista.



Otro de los mitos está relacionado con los productos para la menstruación y la edad para utilizarlos. De acuerdo con la ginecóloga, no existe una edad determinada que, por sí sola, contraindique el uso de productos como tampones o copas menstruales. Incluso, aclaró que haber iniciado o no relaciones sexuales tampoco determina si una persona puede utilizarlos.

“Tú puedes usar un tampón cuando tú quieras, así tengas 11 años y te pueda venir la menstruación”, afirmó.



Conocer el ciclo menstrual puede tomar varios meses

La especialista también explicó que conocer el ciclo menstrual no es un proceso que ocurra de un día para otro. Según Lotero, pueden requerirse entre tres y seis meses para comenzar a identificar patrones y reconocer determinados cambios. Sin embargo, aseguró que incluso después de años pueden aparecer nuevas experiencias que permitan entender mejor la relación entre las emociones, los síntomas y las diferentes etapas del ciclo.

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Esta conversación se dio en el marco de la iniciativa “Para cada fase, un color”, presentada por Nosotras y Masglo, una alianza que busca ampliar la conversación sobre la menstruación para abordar el ciclo menstrual en su totalidad.

"Para cada fase un color" Foto: suministrada

La iniciativa utiliza distintos colores en esmaltes de uñas como un recurso visual para hablar de las fases del ciclo.

La propuesta también pone sobre la mesa las brechas que todavía existen en materia de educación menstrual. De acuerdo con la Encuesta Global de Higiene y Salud de Essity citada en la información base, el 55 % de las personas consultadas afirma tener conocimientos sobre menstruación, mientras que solo el 40 % de los padres ha hablado alguna vez sobre este tema con sus hijas.