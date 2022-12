No hay desvío de recursos o hechos de corrupción: ADRES responde a Contraloría

Después de la auditoría que hizo el ente de control a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud, ADRES, esta manifestó, a través de un comunicado, que no es cierto que haya hecho pagos injustificados por 1.4 billones de pesos.

Según explicó la ADRES, esa suma corresponde al dinero que la misma administradora le está cobrando a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

“Estos reintegros los solicita la ADRES a las EPS una vez verifica que hubo novedades en las afiliaciones de usuarios, como retiros, fallecimientos, duplicidades, inconsistencias y que no fueron reportados oportunamente por las aseguradoras, entidades territoriales o por la Registraduría Nacional del Estado Civil”, explica el comunicado.

“Ejemplo de caso de reintegro: la ADRES paga la prima a la EPS por los usuarios activos registrados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). Posterior al pago, la EPS o la Registraduría reportan la novedad de fallecimiento de uno de los usuarios. Dada esa circunstancia, la ADRES inicia el debido proceso para que se reintegren los recursos que recibió la EPS”, agrega.

Por otra parte, también hizo aclaraciones con respecto a los otros casos mencionados por la Contraloría. En cuanto a los 322 casos encontrados de afiliados fallecidos, dijo que la responsabilidad de reportar la muerte de una persona es de la EPS y de las entidades territoriales, por lo que aclaró que “286 estaban desafiliados o retirados en la BDUA, por lo tanto, la ADRES no estaba generando pagos por estos registros. De igual forma, los otros 36 tampoco generan reconocimiento y pago de la prima de salud”.

Con respecto a los afiliados duplicados, explicó que de los 62.192 registros reportados por la Contraloría, ya el 97% se encuentran depurados.

Desde la ADRES también explicaron que no es correcto restar la cifra de población del DANE con el número de registros, ya que aunque hay 53 millones de estos, solo 44 millones están activos y el resto están surtiendo un debido proceso para el retiro.

Asimismo, explica que aunque en el informe de la Contraloría se referencia que para diciembre de 2018 el número de beneficiarios sin cotizantes era de 1.996 registros, la ley no permite que se le reconozca prima a ninguna persona que no esté vinculada a un cotizante.

Sobre los regímenes excepcionales (BDEX), desde la ADRES se refirieron a la cifra de 27.553 registros con presunta multiafiliación que denunció la Contraloría.

“20.037 registros no se encuentran activos simultáneamente en la BDUA y la BDEX, 5.256 cumplen dicha condición, pero no se está realizando el pago a las EPS de la prima de salud y 2.260 registros no existen en la BDUA o BDEX”, puntualiza el comunicado.