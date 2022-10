Por incumplimiento de cuarentena, Bucaramanga podría ser militarizada

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó su preocupación por la cantidad de personas que siguen omitiendo la medida de cuarentena preventiva obligatoria, por lo que solicitó a las autoridades mayores medidas para controlar esta situación.

"No vamos a bajar la guardia, le he pedido al Secretario del Interior lo más pronto posible un consejo de seguridad, porque si me toca militarizar la ciudad lo voy a hacer, no voy a permitir que unos irresponsables dañen el trabajo de la mayoría de ciudadanos que han cumplido la norma”", indicó el mandatario.

“Se debe actuar de manera más diligente, con el acompañamiento de la policía para que no se genere este tipo de aglomeración de personas en la ciudad”, puntualizó el alcalde.

Aseveró el mandatario que se seguirán sancionando a los ciudadanos que incumplan la medida, teniendo en cuenta que en Bucaramanga y su área metropolitana van cerca de 3.000 comparendos, cuyo valor es de 935.000 pesos cada uno.

Finalmente, Juan Carlos Cárdenas dio a conocer que está sobre la mesa la posibilidad de implementar el ‘pico y cédula’ en la ciudad, teniendo en cuenta que Bucaramanga es el único municipio del área metropolitana que no cuenta con la medida.