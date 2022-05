Viruela: Bill Gates advirtió hace meses sobre el impacto que tendría la enfermedad

En noviembre de 2021, el magnate Bill Gates advirtió la amenaza que representaría un brote de viruela para la humanidad. Ante los recientes casos de viruela del mono que se registran en más de una decena de países, nuevamente el mundo tiene puesta toda la atención sobre las declaraciones del filántropo y fundador de Microsoft.

Las declaraciones de Gates se dieron en noviembre de 2021, durante una entrevista con el parlamentario inglés Jeremy Hunt, en la que hablaron de la posibilidad de un ataque biológico.

Publicidad

“¿Y si un bioterrorista llevara la viruela a 10 aeropuertos? ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso? Hay epidemias causadas naturalmente y epidemias causadas por bioterrorismo que incluso podrían ser mucho peores de lo que experimentamos actualmente”, dijo Bill Gates.

Escocia se sumó este lunes a la lista de países con casos confirmados de la enfermedad. La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolores musculares, inflamación de los ganglios, cansancio y una erupción cutánea.

Este domingo, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en hablar de un caso sospechoso que se encuentra bajo observación. El paciente, estuvo recientemente en España.

OMS se pronuncia

Publicidad

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

Publicidad

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.