Absténgase de decir estas 10 cosas y evítese un gran pleito con él o ella

El bloguero Álvaro J. Tirado R. de El Espectador publicó las 10 cosas que nunca se les debe decir a ellos y a ellas , basado en la las mujeres piensan intuitivamente y los hombres piensan objetivamente.

Nunca decirles a ellas:

1. “Tu amiga está buena”: Toda mujer siempre tiene una amiga que considera mucho más guapa que ella. Si lo piensas sé inteligente y quédate callado, la mejor opción siempre es mantenerlo en secreto y asegurarse de no realizar actitudes que resulten evidentes.

2. “No entiendo cómo puedes ponerte así por algo que a mí me parece una tontería”: Recuerda que las mujeres siempre tienen la razón y decirles que el motivo de su enojo es una “tontería” para ellas es como si les dijeran “loca paranoica”.

3. “Mi mamá dice que…”: Esto sólo demuestra una de las peores enfermedades que un caballero puede sufrir: “Mamitis”. Lo cual aleja la imagen del hombre protector que toda mujer quiere tener.

4. “No te pongas celosa, es solo una amiga”: Cosas que detestan las mujeres es que les quieran ver la cara de tontas y más cuando saben que tienes una amiga con la que te mandas mensajes todo el día, salen a comer juntos, te cuenta sus problemas y te dice que te quiere en todas tus redes sociales. Por más que le digas que es tu mejor amiga, ellas siempre desconfiarán.

5. “¿Qué dijiste? No te estaba escuchando”: Error fatal. Aunque no estés escuchando utiliza la inteligencia indígena. Mírala a los ojos y afirma o niega según lo merite la situación. Y aunque no te interese para nada lo que está diciendo, trata de fingir que sí.

6. “Seguro estás en tus días”: El peor insulto. Además, es estúpido. Para ellas eres digno de una cachetada, patada en la entrepierna y mínimo un show con muchas lágrimas. Es como si les recriminaras su comportamiento por las hormonas, ya suficiente tienen con tener que lidiar con ello cada 28 días y no es necesario que se lo eches en cara.

7. “Mi mamá se la lleva súper bien con mi exnovia”: Por más que esto sea cierto, hay que ser prudentes. Es lógico que esto pueda pasar, pero decirle esto a ellas es igual a decirles: “mi mamá te detesta”.

8. “Olvidé mi cartera, ¿pagas tú?”: Nunca, pero nunca, más bien ni se te ocurra decir esto en una primera cita. Las mujeres no lo tomarán jamás como si fuera sido un accidente, al contrario pensarán que eres un tacaño vividor.

9. “No le caes bien a mi mamá”: Dicen que los platos sucios se lavan en casa. Por ello aunque tu mamá te diga a viva voz que la odia, es mejor no reproducir el mensaje evitando que el sentimiento se vuelva reciproco entre ellas. Tampoco no las creas tontas, porque ellas bien intuitivas sí son y de todo se dan cuenta.

10. “Cálmate”: Simple, decirle a una mujer histérica que se calme sólo la altera más. Entiende: una mujer gritando y entrando en ira, frustración o pánico piensa que su reacción es 100% correcta. Puede parecer lógico decirle que se calme. Pero por ser mujeres su papel siempre es complicar las cosas.

