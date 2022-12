Actor inaugurará Universidad del ‘Porno’ en Italia

Se trata del actor porno Rocco Siffredieligió quien mediante una convocatoria reunió un grupo conformado por 14 hombres y 7 mujeres para enseñarles todas las técnicas para ser un buen actor o actriz del cine erótico.

El instituto se llamará "Siffredi Hard Accademy" y tendrá por aulas estudios de grabación y por exámenes largas sesiones de sexo.

“Hay una serie de pruebas, sobre cómo posicionarse frente a las cámaras y técnicas de recitación y así” comentó el actor.

Y añadió que "quiero que la gente conozca mi forma de trabajar. Entre mis principios siempre utilizo la humildad y la ironía: no puedes ser actor porno y tomarte en serio a ti mismo. Van a ver cómo se trabaja en la Siffredi Hard Academy; llevo un curso de dos semanas para unos pocos elegidos entre miles.

La 1 generación de graduandos de la Universidad del Porno será totalmente grabada en un formato “reality tv”.

"Verán mi vida de todos los días, no va a estar guionado ni se va a mostrar nada que no sea realmente. No es Rocco que va a interpretar a Rocco; tengo una vida normal, para muchos quizás demasiado normal. No me olvido de dónde vengo, la fama no me hizo perder contacto con la realidad", agregó Rocco.