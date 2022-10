Al menos 160 personas rompieron cuarentena para ir a celebración religiosa en Bello

En el barrio Zamora, en el municipio de Bello, 160 personas rompieron la cuarentena para asistir a una celebración religiosa de su comunidad cristiana.

Sin tapabocas ni el mínimo distanciamiento los sorprendió la Policía Metropolitana, quien les propició un sermón sobre el cuidado personal y la importancia de la disciplina social en la lucha contra el coronavirus. Esto, pues uno de los policías que atendió la situación es también pastor de otra comunidad.

Publicidad

“Una sola persona infectada acá va a causar que todos ustedes lleven el COVID-19 para sus casa y si ustedes no han vivido lo que es la enfermedad es porque no son temerosos y no entienden las consecuencias”, dijo efusivamente el policía en su sermón.

Una vez persuadidos de regresar a sus casas, las autoridades procedieron a sancionar al pastor que convocó a la celebración, mientras que los asistentes no serán multados por el incumplimiento de la cuarentena, pues asegura la Policía Metropolitana estas fueron incentivadas por el pastor.

Publicidad

Lea también: Reciben a piedra a policías que trataban de controlar una fiesta en Bello, Antioquia

“Es una comunidad que está en un acto religioso promovido por el pastor de su iglesia”, explicó el coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Publicidad

Hasta el momento son 45,774 los comparendo que se han impuesto en el Valle de Aburrá por incumplimiento de la cuarentena.