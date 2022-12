Andrea García revela cómo logró el éxito dirigiendo cine XXX

García cuenta que desde el principio pasó por algunas dificultades a la hora de hacer cine, pues si el tradicional es difícil de elaborar en un país como Colombia, las películas para adultos representaban en su momento todo un reto. (Lea también: ¿Lesbianas, teen, hentai? El tipo de porno que buscan las mujeres en cada país )

“Hemos ido de manera gradual, obviamente cuando comenzamos era complicado conseguir las locaciones, nos echaron mil veces de muchos sitios, pero ahora todos me conocen”.

"Hemos ido de manera gradual, obviamente cuando comenzamos era complicado conseguir las locaciones, nos echaron mil veces de muchos sitios, pero ahora todos me conocen".

Añade que fue complicada "la parte de encontrar a esos 4 actores que sabemos que no nos fallan, que no nos dejan una escena empezada, fue complicado conseguir las chicas. Ahora, no es que sea fácil, sino que aprendimos a hacer este negocio, el presupuesto sale de las mismas escenas que vendemos".

Andrea dice que antes se hacían largometrajes y superproducciones, "y fue en ese momento cuando inicié en el cine y vi el problema de la piratería y el Internet. Cerraron las grandes productoras, quebraron porque no pudieron transformarse al ver en ese problema una oportunidad".

“Así, decidimos no hacer grandes producciones y hacer las escenas, lo que la gente ya quiere ver. La gente se pasa los diálogos de las películas”, contó.

Finalmente, se refirió a que su trabajo lo lleva a cabo junto a su familia, pues “es un negocio, es nuestra compañía; mi papá por ejemplo hace producción, está pendiente de la gente, mi hermano hace edición, la esposa de mi hermano es asistente de producción, mi suegra es la contadora de la empresa”.