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Blu Radio  / Sociedad  / Arrestan a reconocida actriz de ‘Legalmente Rubia’ tras altercado en un vuelo que dejó dos heridos

Arrestan a reconocida actriz de ‘Legalmente Rubia’ tras altercado en un vuelo que dejó dos heridos

La actriz de "Legalmente Rubia" y "Juegos Sexuales" fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy.

Legalmente Rubia
Legalmente Rubia
Foto: captura de pantalla
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

La actriz estadounidense Selma Blair fue arrestada tras un presunto altercado en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York que dejó a dos tripulantes heridos, dijeron las autoridades este lunes.

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La actriz de "Legalmente Rubia" y "Juegos Sexuales" fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy después de que el avión de Delta Air Lines aterrizara el domingo por la noche, tras reportes de que una pasajera estaba ejerciendo violencia física.

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"Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye", dijo su representante.

Blair, de 54 años y que padece esclerosis múltiple, fue trasladada a un hospital para una evaluación junto con uno de los dos tripulantes de cabina heridos.

"Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", agregó su representante.

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El FBI, que investiga el incidente, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

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Un portavoz de Delta dijo que la aerolínea tiene "tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero".

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