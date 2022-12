Así se convirtió en exorcista el padre Chucho

El padre Orjuela, el menor de cuatro hermanos, narró detalles de su niñez en Santa Ana, nororiente de Bogotá, y contó que su hermano a los 3 años tuvo una enfermedad “que lo dejó en situación de discapacidad y mi madre estaba en ese momento embarazada, le dijeron que era mejor abortar porque el niño iba a nacer en las mismas condiciones”.

“Yo le digo a mi mamá gracias porque no me abortó, porque ese niño era yo. Crecí entonces al lado de mi hermano y fui muy sensible al dolor y la enfermedad. Me alegraba estar cerca a los enfermos, he sido sensible ante eso”, añadió.

El padre Chucho también habló sobre su nueva misión como exorcista tras un viaje al Vaticano, en donde se sometió a una profunda formación catedrática.

“En El Vaticano aprendí de catedráticos de universidades de Europa y arzobispos del Vaticano. Me llamó la atención la santería, la brujería, prácticas milenarias de las que era escéptico; no hay práctica, es una formación magistral y solo pueden participar los sacerdotes elegidos por obispos y arzobispos”, reveló.

El sacerdote cuenta el exorcismo se lleva a cabo cuando el exorcista confirma una posesión diabólica y en casos extremos, como en personas con algún tipo de trastorno emocional y ansiedad, “o en su mayor defecto una psicosis, y el psiquiatra en su terapia no puede aliviar y hay una fuerza especial y un lenguaje. Aquí hay unas señales fuertes de posesión”.

Agregó que hay un punto en que termina la ciencia y comienza el exorcista: “Hay personas que están convencidas que están poseídas diabólicamente y tal vez es una obsesión diabólica. No todo es posesión”.

Finalmente, el padre también se refirió a la decisión que le prohíbe realizar sus misas al aire libre en un parque del barrio Castilla y aseguró que aunque no comparte la decisión es respetuoso de la sentencia emitida.

Orjuela indicó que aunque quienes interpusieron la tutela no viven en el sector aparentemente afectado, debe cumplir con la orden judicial, sin embargo, señaló que es necesario garantizar los derechos tanto a las minorías como a las mayorías.