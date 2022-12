Colombia, a un paso de prohibir las pruebas cosméticas en animales

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara y promotor de la ley que penaliza el maltrato animal, pasó por los micrófonos de Mascotas BLU para hablar sobre el proyecto de ley que busca prohibir el testeo en animales para pruebas y fabricación de productos cosméticos.

Losada explicó que esta ley defiende la vida y castiga la crueldad en los animales en el país.

Publicidad

Le puede interesar: ¡No lo haga! Lugares en el mundo donde tomarse una foto es prohibido

“Lo que queremos es que no haya más cosméticos que provengan de la crueldad animal en nuestro país, que no se fabriquen estos productos, que no se exporten y lo más importante que no se importen para comercialización”, enfatizó.

Sobre la comercialización de productos de belleza provenientes de otros países, el representante a la Cámara contó que Colombia tiene un gran mercado en este sector.

Publicidad

“Tenemos un enorme mercado internacional de cosméticos que han sido probados en animales, algunos provenientes de Argentina y México, que siguen testeando en ellos en América Latina, pero sobre todo en China, donde es obligatorio experimentar en animales (…). Esperamos que en unos años Colombia tenga una industria cosmética libre de todo tipo de maltrato”, indicó el experto.

¿Qué excepciones tiene la ley?

Publicidad

“Solo en dos casos no se penaliza, esto se plantea en la ley 84 de 1989. Se refiere al permiso otorgado por el Invima que concede el uso de animales para fines científicos y de investigación y cuando se determina que un ingrediente ya ha sido probado por otra industria cosmética y puede ser usado”, señaló.

Por último, Losada resaltó que aquellos que incumplan esta ley tendrán sanciones penales , ya sea por testeo o por algún tipo de maltrato, como el uso de animales para rituales.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

Publicidad