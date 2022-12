¿Cómo cuidar a nuestros niños durante Semana Santa?

ese tiempo libre y cómo asumir el cambio de rutina en ese periodo.

Riesgos en el hogar

Es fundamental proteger a los más pequeños de los peligros en sus propios hogares, sobre todo cuando se encuentran en la etapa más curiosa de exploración de su entorno.

Luz Ángela Caro, trabajadora social y asesora de la Dirección de Primera Infancia del ICBF, acompañó a Generaciones BLU para hablar sobre la responsabilidad de los padres en la protección de sus hijos en todos los entornos de la vida diaria.

La experta señaló que la primera infancia demanda un especial cuidado y, de ser necesario, implica el levantamiento de un mapa de riesgos de los diferentes entornos. “Hay que mitigar los riesgos en el hogar, pero la idea no es pretender que nuestros hijos se queden quietos”, puntualizó.

Otra duda muy frecuente entre los padres de familia es con quién dejar al niño en casa. Ana Judith Cifuentes, madre comunitaria, señaló a Generaciones BLU que “en el tema de prevención de accidentes es fundamental dialogar con los niños y hacerles entender los riesgos”, y agregó que los padres no pueden pretender que un hermano menor de edad es la mejor opción para cuidar a los más pequeños, porque las responsabilidades no se pueden delegar en otro menor.

Negociar reglas

Los adultos mayores son otra opción muy frecuente de los padres para el cuidado de los hijos. Al respecto, las expertas señalan que los abuelos son los familiares más amorosos que pueden encontrar, pero no pocas veces tienden a consentir a los menores en exceso y ser ‘alcahuetas’. Aunque las vacaciones son momento para flexibilizar las reglas del hogar, la disciplina debe mantenerse.

Pedir ayuda

Los hogares comunitarios son una excelente opción para los padres que tiene largas jornadas laborales alejadas de sus hijos. Cifuentes alerta a los papás que piensan dejar a los menores al cuidado de cualquier vecino o adulto que les ofrece ayuda en un apuro, pero que no están capacitados para ello.

¿Qué los ponemos a hacer?

Las vacaciones son un espacio para el ocio y las actividades culturales de los niños, dos aspectos que tienen que estar bien balanceados para no incurrir en excesos de una y otra parte. Lo fundamental, dice la experta del ICBF, es encontrar aquello que más motiva a los hijos y no pretender que sean siempre el reflejo de todo lo que sus padres no pudieron hacer.

Algunas opciones

Catalina Ceballos es directora de cívico.com, un sitio web que puede ser de gran ayuda para encontrar alternativas para distraer a los niños en su tiempo libre. Las actividades al aire libre son una excelente opción.