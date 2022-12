Con profunda reflexión, Hassam lamentó la muerte de su madre

El reconocido humorista Hassam no pasa por un buen momento en su vida. Este lunes anunció que comenzó un tratamiento de quimioterapia para tratar mieloma múltiple, cáncer de las células plasmáticas, y este martes lamentó la muerte de su madre.

Hassam, en medio de una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, contó que su madre Lucía llevaba batallando 8 años contra un cáncer y esa luz se apagó definitivamente este martes.

“Para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo: su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre”, sostuvo el humorista.

“Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces”, agregó.

