Condenan a 25 años de prisión a joven que asesinó a su novia en Bogotá

Kevin Rubén Jaramillo fue condenado a 25 años de cárcel por haber acabado con la vida de su novia, Tatiana Fandiño Torres de 22 años, en hechos registrados en marzo del año pasado. (Min 1:00)

El joven pasado de tragos y tras haber consumido droga, llegó en compañía de un amigo, torturó a su novia, luego la asfixió y por último la envolvió en una cobija y la metió en una maleta que arrojó en un potrero del barrio El Rubí, en la localidad de Kennedy. ( Lea también: Fue por celos: macabro relato de implicado en asesinato de Tatiana Fandiño )

El padre de la víctima, Miguel Fandiño, destacó la labor de la justicia en este caso.

“Se hizo justicia gracias a las instituciones, gracias a mi Dios. Creo que es un caso ejemplarizante, creo que es un caso que la sociedad colombiana no debe echar al olvido, creo que no estamos para rasgarnos las vestiduras pero sí tomar esto como una gran reflexión: ¿qué están haciendo nuestro jóvenes y nuestras autoridades?, ¿cómo les abrimos más oportunidades a los jóvenes en nuestro país para que estas tragedias no se vuelvan a repetir?”, manifestó.

Kevin Jaramillo aceptó su responsabilidad en los hechos y paga su condena en la cárcel Modelo en Bogotá.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que solo la dinámica que tomen las negociaciones de paz, que se reactivan el próximo 26 de enero, pueden definir si se decreta o no un cese al fuego bilateral antes de que se firme un acuerdo de paz y señaló que esto no significa que ya cesen las operaciones.

-Jueces en Barranquilla anunciaron que agilizarán procesos judiciales en sus despachos para ayudar a descongestionar las cárceles de la ciudad.

-Educadores en el Huila buscan colaboración de las autoridades regionales para atacar el virus de chikunguña antes de que los niños entren a clases.

-La Policía desarticuló en Pereira una banda que se dedicaba a vender drogas en el Eje Cafetero.