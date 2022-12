Congreso buscará acuerdo con china para que Juliana López sea repatriada

El presidente el Congreso, Luis Fernando Velasco , lamentó lo ocurrido con la joven colombiana Juliana López , quien podría ser condenada a pena de muerte o a cadena perpetua en China, y aseguró que en los próximos días se reunirá con integrantes del gobierno de ese país para plantear la posibilidad de concretar un acuerdo para que los colombianos condenados allí puedan cumplir las penas en Colombia. (Lea también: A Juliana le metieron base de coca en su maleta: tía de modelo detenida en China )

Publicidad

“Tendré una reunión no solo con el embajador de China sino con un miembro del gabinete chino que viene de visita a Colombia. Lo atenderé y le plantearé la concreción del acuerdo que dejó planteado el presidente del Senado sobre repatriación de prisioneros para que puedan pagar sus condenas en el país de origen. No es un tema fácil, es meternos en una jurisdicción que no es la nuestra”, indicó Velasco.

El senador José David Name, quien fue presiente del Congreso, inició los diálogos con miembros del Gobierno chino para lograr un acuerdo en este tema.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-La Armada Nacional inmovilizó una embarcación en la alta Guajira en la que eran transportados más de 300 kilos de cocaína.

-Entre enero y marzo se tramitaron casi 320 mil quejas de los usuarios del sistema financiero. En su mayoría fueron resueltas dentro del término establecido a favor de los usuarios.

Publicidad

-Para hoy está citada la audiencia de presentación de Fray Roa, presidente de la Federación de Licores de Venezuela, y quien fue llevado preso por denunciar que en su país podría presentarse un desabastecimiento de cerveza.

Publicidad

-El presidente Juan Manuel Santos anunció la captura del mayor contrabandista del país.

-El alcalde de Boston confirmó que la ciudad ya no será candidata a los Juegos Olímpicos 2024.