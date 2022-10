Cosas que hacen las mujeres que tienen una buena vida sexual

-Se masturban. Por más que muchas tengan sus reservas ante este tema, una mujer con una vida sexual plena la practica y esto le permite reconocer su cuerpo y saber qué es lo que prefiere durante una relación sexual (Lea también: Siete signos que indican que usted está teniendo “sexo mediocre” ).



-No cree solo en el vibrador. Este tipo de mujeres saben que un vibrador o juguete sexual no es el plan de salvación de la vida en pareja, sino que es un complemento. Por eso, experimenta, es creativa y pragmática.



-Sabe la forma correcta al decir que no tuvo un orgasmo. Existen mujeres que por condescendencia o pena hacia la pareja, prefieren fingir un orgasmo antes de confesar que no tuvieron uno durante la relación sexual. La mujer con una vida sexual plena sabe comunicar la verdad y reconoce que no necesariamente siempre debe tenerse un orgasmo.



-No repite con los hombres que no valen la pena. Una mujer con vida sexual óptima sabe que desperdicia tiempo con una persona con la que no exista química, por lo que no reincide con ellos.



-No está preocupada por el aspecto de sus órganos sexuales. Ella entiende que hay diversidad en los cuerpos de las personas y está satisfecha con su propio cuerpo.



-Es creativa. Sabe proponer y le gusta experimentar cosas nuevas. No le da miedo o pena comunicarlas.



Tener una buena relación con esos aspectos es una parte importante para establecer armonía del cuerpo y la su vida.