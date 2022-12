Esas fotos son un mensaje de paz: desmovilizada que posó para SoHo

Ana Pacheco, la desmovilizada de las Farc que protagonizó la portada de la revista SoHo junto a una exdetective del DAS, confesó que antes de querer generar polémica con estas fotos quiso transmitir un mensaje de paz y reconciliación.



“Si soy capaz de mostrar mi cara y mi cuerpo ellos también pueden, deben ser capaces de tener una familia y de poner la cara (…) Yo a ella no la distinguía y lo hice no tanto como modelo, más que todo es por la paz, si podemos, si ella es de un lado y yo del otro, si dimos el primer paso de abrazarnos, por qué no podemos perdonar”, dijo la modelo y exguerrillera.



Ana explicó que fue reclutada por la guerrilla a los 14 años y que decidió desmovilizarse a los 16; cuando entro a la guerrilla estaba en cuarto de primaria y cuando salió decidió continuar hasta terminar sus estudios.



Confesó que pese a que los desmovilizados buscan quedar en el anonimato, su profesión la obliga a mostrar su cara y su cuerpo, algo que le da miedo, pero que señala es su forma de luchar por la paz.



“Sí claro que me da miedo, pero pues tenemos los pies sobre la tierra y hay que pensar, si yo soy capaz por qué no ellos, debe haber una paz en la que todos nos reconciliemos”, agregó Pacheco.



Uno de los mayores retos para salir en SoHo fue su esposo; manifestó que fue difícil convencerlo y que en un tiempo ya se había contemplado el tema, finalmente, sus hermanos lograron convencerlo.