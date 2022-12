Los secretos detrás del arte de besar según Ezequiel López

Para López, lo más importante es imaginar el beso soñado y de esa forma transmitírselo a la pareja para que después las cosas fluyan por si solas.

“A mí me parece que el beso es una herramienta erótica muy poderosa que utilizamos mucho menos de lo que deberíamos; con la boca podemos producir un mundo de sensaciones, y los que realmente conocen el tema lo aprovechan”, comentó el sexólogo.

En cuanto al primer beso, López aclaró que a veces no sale bien porque no se da en el momento indicado. “De pronto fue muy brusco, tímido, demasiado suave, el aliento o porque tienen formas diferentes de besar (…) cuando a alguien le gusta mucho una persona y llega el momento del primer beso, se tiene que dar lo mejor para que sea un momento mágico. Si el primer beso no funcionó bien, ya se comenzó con el pie izquierdo” aseveró.

Varias investigaciones recientes demuestran que en más de la mitad de las culturas actuales no existe el beso con un fin erótico, romántico y sexual. Sin embargo, para los latinos si tiene un sentido de cariño, sentimiento, erótico y sexual.

Según el sexólogo, en un buen beso confluyen varios elementos como la mirada, las caricias, abrazos y la intensidad. “Es importante ser espontaneo no como de manual, pero para eso deben conocer los rudimentos y las técnicas básicas, y luego combinarlas creativamente”, concluyó López.