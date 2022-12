De caudillista calificaron sectores santistas reforma política del uribismo

Sectores del santismo calificaron de ‘caudillista’ la reforma de Estado presentada por el uribismo en el Congreso.

El senador Partido de La U Roy Barreras cuestionó que en la llamada reforma de frenos y contrapesos busque que el procurador y el fiscal sean elegidos por el presidente, lo cual sería un sino del caudillismo

“Esa reforma del Centro Democrático es una reforma que es coherente con su posición política, que es la de la concentración del poder en manos de un caudillo, porque no solamente concentran el nombramiento, ni siquiera la postulación, sino el nombramiento del fiscal y el procurador a dedo por el presidente de la República”, dijo el legislador.

Para el expresidente del Congreso la Reforma del uribismo no tendrá viabilidad en el Congreso.

“Esa concentración del poder es una propuesta de derecha que ya no es presidencialista sino caudillista. De manera que me parece que es coherente con su punto de vista pero no tendrá, le anticipo, ninguna viabilidad en el Congreso”, puntualizó Barreras.

