'El sticker que me hizo descubrir que mi novio seguía viéndose con su ex'

Una joven descubrió que su novio seguía en contacto con su ex, todo gracias a un sticker aparentemente inocente. El relato se volvió viral después de ser compartido en las redes sociales por Chacal, un hombre que difunde historias insólitas en su cuenta de TikTok.

Según la narración, todo comenzó cuando el novio envió un sticker que decía "Buenos días, mi vida". Sin embargo, la joven encontró el gesto sospechoso. "Quiero ver en qué grupo me mandaron ese sticker porque seguro me vas a decir que de un grupo", pidiendo que le enviara la fuente del mensaje. El novio, para evitar el conflicto, contestó rápidamente: "Sí, lo mandaron al grupo del trabajo".

No obstante, la joven no se conformó con la respuesta. Decidió investigar más a fondo y seleccionó el sticker, descubriendo que quien lo había creado era una persona con el mismo nombre de la exnovia de su pareja.

"¿Y por qué dice que lo hizo una persona que se llama igual que tu ex?", escribió, adjuntando una captura de pantalla. A lo que él, visiblemente nervioso, admitió que el sticker provenía de su ex, pero intentó restarle importancia: "Quedó de cuando salíamos hace mil. Te juro. Te mentí, para no hacerte sentir mal, perdón", explicó.

Pero la joven no se conformó y presionó aún más: "Entonces no te va a molestar mandarme una captura de pantalla de tus primeros stickers guardados, ¿no?". La respuesta del hombre fue evasiva, alegando que no podía hacer la captura porque el botón de bajar el sonido del celular no funcionaba.

"Qué conveniente", contestó ella, sintiendo que algo no encajaba. Luego de varias horas, el hombre envió un mensaje alegando que su celular había sido robado y que ahora usaba uno viejo.

Esta es la historia:

@chacalboggian Le envía el sticker equivocado a su novia y pasa esto 😂 ♬ sonido original - Chacal

El video, que ya ha acumulado más de 4 millones de vistas y 324 mil "me gusta", generó un torrente de reacciones. Los usuarios no tardaron en comentar y compartir sus propias experiencias.

"Ojo de loca nunca se equivoca", "Pensé que era la única loca que revisaba los nombres de los stickers", y "Me hacen eso y enseguida le corto la relación". Otros también se rieron de la situación, señalando que la joven no sabía que se podía compartir pantalla por videollamada en WhatsApp.